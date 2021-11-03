Виртуальный путеводитель по волгоградскому хутору создали благодаря президентскому гранту

ВОЛГОГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Исследовательскую работу провели в Волгоградской области авторы проекта "Мартынов городок. Атлас мира одного хутора", который выиграл конкурс Фонда президентских грантов. На основе собранного материала создан сайт-путеводитель и виртуальный тур по хутору и его окрестностям, сообщил в среду заместитель председателя правления организации "Общественный совет по культурному наследию" Федор Ермолов.

"Проект "Мартынов городок. Атлас мира одного хутора" стал в начале этого года победителем грантового конкурса Фонда президентских грантов. В рамках проекта была проведена исследовательская работа - культурное картирование хутора Мартыновский Новоаннинского района Волгоградской области и его окрестностей. На основе собранного материала нами создан сайт-путеводитель по хутору и его окрестностям и виртуальный тур", - сказал он.

Авторы проекта поставили задачу рассказать молодежи о богатствах и отличиях территорий хутора Мартыновский, о которых еще помнят старшие поколения. В рамках реализации гранта были собраны народные названия мест в округе поселения, байки и воспоминания старожил хутора, документы о судьбах и подвигах местных жителей. Общая сумма расходов на реализацию проекта составила около 440 тыс. рублей, из которых более 356 тыс. выделены по гранту.

"Мы выявляли видовые точки в хуторе, его окрестностях и по дороге к нему с московской трассы. Всего нами было выявлено и отснято более 100 урочищ [географических объектов] и видовых точек, с большинством из которых связаны те или иные истории. Попутно был найден целый ряд интересных археологических объектов бронзового века, а также целая сеть укрепительных сооружений времен Великой Отечественной войны", - добавил Ермолов.