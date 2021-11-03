Пушкинский музей проведет с 15 по 28 ноября Международный инклюзивный фестиваль

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина во второй половине ноября проведет V Международный инклюзивный фестиваль "Карта уязвимости" в гибридном формате, сообщили в среду в пресс-службе музея.

"V Международный инклюзивный фестиваль пройдет в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина с 15 по 28 ноября 2021 года в гибридном (онлайн и офлайн) формате, а также примет форму зина (любительское малотиражное издание - прим. ТАСС), где будет собрана документация проектов, переосмысляющих инаковость, включение и разнообразие и реализованных в разные годы в Пушкинском музее и его филиалах. В городах присутствия Пушкинского музея также появятся афиши с QR-кодами фестиваля, отсылающими к инклюзивным проектам прошлых лет", - говорится в сообщении.

Программа фестиваля включает мероприятия во всех филиалах Пушкинского музея - в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Томске и Владикавказе. Фестиваль соберет международных и российских профессионалов, которые обменяются мнениями, обсудят тенденции и практики работы с новыми аудиториями культуры и инструментами коммуникации.

Среди участников - директор пинакотеки Брера Джеймс Брэдберн, директор Венского Музея истории искусств Сабине Хааг, директор музея современного искусства в Ганновере Райнхард Шпилер и многие другие.

В рамках фестиваля пройдут мероприятия с переводом на русский жестовый язык и тифлокомментированием, состоятся встречи в постоянной экспозиции для детей с особенностями развития и ряд других.