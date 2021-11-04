"Кинопоиск" выпустит анимационный сериал о будущем человечества в 2023 году

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Видеостриминг "Кинопоиск" анонсировал выпуск анимационного сериала об альтернативном будущем и истории XXII века в 2023 году. Над проектом будут работать более 50 художников, в том числе аниматоры альманаха "Любовь. Смерть. Роботы", сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Кинопоиск" - это видеостриминг, рожденный в технологической компании, поэтому нам особенно близки проекты на стыке технологий и творчества, а в данном случае - еще и на редкой "территории" сразу двух культур: анимационной и гейминговой. Мы верим в новую киберпанк-вселенную сериала Artificial Detective. И успех в мировой культуре проектов вроде "Любовь. Смерть. Роботы" только подтверждает зрительский интерес к подобным многослойным и неординарным сериалам - со своими законами и множеством деталей", - отметила директор по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук, которую процитировали в пресс-службе.

Сериал под рабочим названием Artificial Detective будет создаваться в сотрудничестве со студией Vivix, а шоураннерами станут ее сооснователи - Илья Кузюк и Илья Мозжухин. Над проектом они работают вместе с командой из более чем 50 художников, которые принимали участие в создании альманаха "Любовь. Смерть. Роботы", игровых трейлеров игр League of Legends и Call of Duty, фильмов кинофраншиз Marvel и DC.

По сюжету нового анимационного сериала робот-детектив Эд, изначально созданный для содействия полицейским в расследовании преступлений, "просыпается" в мире, который давно оставлен цивилизацией людей. Он открывает самое крупное дело в своей жизни - дело о пропаже человечества.

"Это история в жанре драмеди, в которой будет много анимации мирового уровня, оглушительных экшн-сцен и циничного юмора. По ходу развития сюжета мы порассуждаем о том, что значит быть человечным в мире, где технологии проникли в самую глубь его устройства. Мы расскажем альтернативную историю нашей планеты, в которой вопрос о значении слова "человечность" встанет особенно остро", - поделился генпродюсер студии Vivix Илья Кузюк.

По словам режиссера анимации студии Ильи Мозжухина, детально проработанный мир сериала сможет развиваться не только в формате анимационного проекта, но и, например, в видеоиграх. Первые эпизоды зрителям представят в 2023 году эксклюзивно на "Кинопоиске".