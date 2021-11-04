Цифровую скатерть с картинами создадут для укрепления связей между Волгоградом и Ковентри

ВОЛГОГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Проект "Цифровая скатерть "Волгоград - Ковентри" с целью развития общественной дипломатии реализуется в Волгоградской области благодаря президентскому гранту. Свои работы представят около 300 детей, художников и фотографов, сообщила в четверг ТАСС директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Лидеры перемен" Наталья Орешкина.

В городах-побратимах Волгограде и Ковентри (Великобритания) создают "Цифровую скатерть" с работами художников, фотографов и рисунками детей. Деятельность проекта направлена на укрепление и развитие отношений между жителями городов. Скатерть будет представлять как цифровую модель, так и тканевое полотно с нанесенными рисунками, фотографиями, копиями картин и работами, зашифрованными в QR-коды. Натуральное полотно размером около 1,40х1,24 м будет храниться один год в Волгограде и год - в Ковентри.

"Мы поддержали инициативу молодежи. Группа международных специалистов из Волгограда и Ковентри, в том числе представители власти, разработали проект "Цифровая скатерть "Волгоград - Ковентри" - 80 лет взаимной поддержки". На территории России он реализуется на средства Фонда президентских грантов. Цель проекта - развитие общественной дипломатии, поддержка соотечественников, проживающих в Великобритании, через культурные мероприятия с использованием цифровых технологий", - сказала она, добавив, что в конкурсах отберут не менее 300 работ участников.

Идея "Цифровой скатерти" принадлежит лидеру некоммерческой британской организации "Твинситипроджект" Роуз Наваз. В этом году она приехала в Волгоград на международный форум "Диалог на Волге", чтобы подписать соглашение о сотрудничестве над проектом с волгоградской АНО "Лидеры перемен".

"Проект уже представлен на международном форуме. С декабря начнутся онлайн-встречи для всех целевых групп - детей, художников, фотографов, студентов. Взрослые работы отличаются тем, что отражают современный облик городов и их историю. Детские работы - о мире и дружбе", - отметила Наталья Орешкина.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в основе проекта "Цифровая скатерть "Волгоград - Ковентри" - уникальный исторический факт начала побратимских связей между Сталинградом и Ковентри. В 1943 году женщины города Ковентри, почти полностью разрушенного в результате немецких бомбардировок, прислали жителям Сталинграда скатерть, на которой были вышиты 830 имен женщин и слова: "Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие", а также 4 516 фунтов стерлингов на покупку рентгеновского оборудования для ускорения лечения раненых бойцов Советской армии. Со временем в Волгограде появилась улица Ковентри, а в центре Ковентри - площадь Волгограда. В 2021 году города празднуют 80-летие первых контактов.