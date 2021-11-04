Лауреат французской литературной премии Амели Нотомб мечтает написать роман в космосе

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Новый лауреат французской литературной премии Renaudot бельгийская франкоязычная писательница Амели Нотомб мечтает создать свой следующий роман в космосе. Об этом она сообщила в четверг в интервью парижскому телеканалу BFM, принимая поздравления с наградой.

"Я мечтаю написать роман в космосе и о космосе", - призналась она. "Если бы такая возможность представилась, я была бы счастлива", - заметила писательница. Она выступала в телеэфире после сеанса видеосвязи, который президент Франции Эмманюэль Макрон провел с французским астронавтом Тома Песке, работающим сейчас на борту Международной космической станции.

По словам писательницы, она слушала этот диалог с большим интересом. Роман о космосе, если писательница реализует своей замысел, станет ее тридцать первой книгой. Родившаяся 9 июля 1966 года в коммуне Эттербек близ бельгийской столицы баронесса Амели Нотомб принадлежит к числу самых плодовитых современных авторов. Начав свою литературную карьеру в 26 лет, она ежегодно публикует по одному роману. Многие ее книги стали бестселлерами, включены в школьные программы Франции, Бельгии и Канады, переведены с французского на другие языки.

В 1999 году Французская академия удостоила писательницу Гран-при за вышедший ранее в том же году роман "Страх и трепет" (Stupeur et Tremblements). В 2009 году в Бельгии была выпущена почтовая марка в ее честь. Международный астрономический союз назвал в ее честь астероид (227641) Нотомб.

Премию Renaudot Нотомб получила в среду за роман "Первая кровь" (Premier Sang, 2021), который посвятила своему отцу, умершему весной 2020 года. Роман построен как мемуары от имени Нотомба-старшего. "Из-за пандемии коронавируса мне не удалось проститься с отцом, и теперь я рада, что смогла посвятить ему книгу, - сказала писательница. - Думаю, отец был бы доволен, если бы узнал, что я получила премию за роман, в котором рассказала о нем".

О премии Renaudot

В силу хронологии Renaudot считается "младшей сестрой" главной литературной награды Франции - Гонкуровской премии (Prix Goncourt). Она была учреждена почти на четверть века позже, в 1926 году, десятью журналистами и литературными критиками. Основатели приняли это решение, пока ожидали у дверей парижского ресторана Drouant, традиционного места собраний Гонкуровской академии, очередного вердикта ее академиков.

Эта литературная премия названа в честь французского врача и журналиста Теофраста Ренадо. В 1631 году он создал во Франции при поддержке кардинала Ришелье еженедельное издание La Gazette - первую, как считают теперь, европейскую газету.