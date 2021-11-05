Драматический сериал Оксаны Карас "Чиновница" выйдет в онлайн-кинотеатре KION

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Восьмисерийный драматический проект "Чиновница" режиссера Оксаны Карас о коррумпированной сотруднице регионального минздрава, которая решает раскрыть преступную схему продажи поддельных лекарств, с Викторией Толстогановой в главной роли выходит на KION, позднее сериал покажут на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

"Премьера сериала "Чиновница" продолжает серию цифровых релизов больших сериальных проектов, которые мы продюсируем вместе с Первым каналом", - рассказал гендиректор МТС Медиа/ KION, продюсер проекта Игорь Мишин, которого процитировали в пресс-службе.

Сериал, который создатели охарактеризовали как антикоррупционную мелодраму, расскажет о служащей госаппарата регионального Министерства здравоохранения Арине Алферовой. Она зарабатывает гораздо больше положенного благодаря различным нелегальным схемам. Привычный уклад жизни и работы рушится, когда в семье чиновницы происходит трагедия, связанная с поддельными лекарствами. Алферова задумывается о рисках коррупционной составляющей ее деятельности, а также последствиях, к которым эта схема может привести. Героиня решает бросить вызов системе.

В образе Алферовой зрители увидят Викторию Толстоганову, роли в проекте исполнили также Максим Виторган, Алексей Агранович, Семен Серзин, Полина Кутепова и другие артисты. "Вике (Толстогановой) надо было здорово работать над этой ролью - убрать волю, свою внутреннюю силу и даже интеллект, чтобы в первых сериях быть мягкой, ограниченной, но не лишенной своего женского обаяния. Это очень смелая актерская работа - играть априори отрицательного главного героя непросто, как будто не на что опереться. Но в сериале мы ищем причины, почему она стала такой. В начале фильма она обычная мещанка, с очень понятными земными ценностями. На наших глазах из инфантильной запутавшейся чиновницы Арина превращается во взрослого человека, берущего ответственность за свои поступки. Из обыкновенной взяточницы - в нонконформиста", - поделилась режиссер Оксана Карас.

Съемки фильма проходили в период пандемии в Ленинградской области - в окрестностях Санкт-Петербурга, а также в Выборге и Кронштадте. При этом местом действия создатели выбрали безымянный провинциальный приморский город. Над сценарием работали авторы популярного сериала "Обычная женщина" Мария Меленевская и Денис Уточкин. Сериал создавался "Киностудией КИТ" (входит в ГПМ КИТ в составе холдинга "Газпром-медиа") и Первым каналом.

"Наш сериал про человечность, которая должна оставаться внутри каждого всегда, а не только когда проблемы касаются лично его. Спасибо режиссеру Оксане Карас и всей съемочной группе за художественное воплощение нашего замысла. Сериал получился остросюжетным и захватывающим", - подчеркнул замгендиректора "Киностудии КИТ" Александр Бондарев.