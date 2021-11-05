Зрители Приморской сцены Мариинского театра первыми в России увидят балет "Федра"

ТАСС, 5 ноября. Премьеры балетов "Юноша и смерть" и "Федра" состоятся на Приморской сцене Мариинского театра 12 и 13 ноября. Балет "Федра" в России ставится впервые, сообщила в пятницу пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.

"12 и 13 ноября балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра приглашает на вечер современной европейской хореографии, состоящий сразу из двух премьер одноактных балетов выдающихся хореографов XX века: "Юноша и смерть" в хореографии Ролана Пети на музыку Иоганна Себастьяна Баха и "Федра" датского хореографа Флеминга Флиндта на музыку известного американского композитора Филипа Гласса. <…> Зрители Дальнего Востока первыми [в России] увидят балет "Федра", - говорится в сообщении.

Постановка балета "Юноша и смерть" осуществляется репетитором Мариинского театра Максимом Хребтовым при участии Луиджи Бонино - многолетнего помощника французского хореографа Ролана Пети. За создание костюмов отвечала американская художница Барбара Каринска.

Балет "Федра" вводится в репертуар Приморской сцены Мариинского театра по инициативе художественного руководителя его балетной труппы, заслуженного деятеля искусств России Эльдара Алиева. Воплощение замысла итальянского художника, режиссера и сценографа Бени Монтресора на Приморской сцене осуществляет главный художник театра Петр Окунев. Дирижером премьерных спектаклей назначен Владислав Карклин.

Приморскую сцену Мариинского театра открыли во Владивостоке в октябре 2013 года, ныне она располагает обширным оперным и балетным репертуаром. В составе ее балетной труппы есть танцовщики из России, Киргизии, Японии, Румынии, Бразилии, Южной Кореи, США.