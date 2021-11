Непростой Voyage. Как Abba проходит (или не проходит) проверку временем

В августе в Twitter появился новый аккаунт группы Abba, где они таинственно приглашали присоединиться к их путешествию (и картинка солнечного затмения). Через неделю музыканты ошарашили мир: вместо двух заявленных песен они пообещали новый альбом из целых десяти! А еще раньше было известно о выходе концерта с помощью технологии motion capture. "То, что вы увидите, когда окажетесь на концерте — это мы", — сказал Бенни Андерссон в коротком промо-ролике. И он, видимо, имел в виду молодых их из 80-х, так как весь концерт это, собственно, супер-технологичное видео в лучших традициях космических путешествий группы Daft Punk. К слову, билетов на Abba Arena на ближайшие концерты весной 2022 года уже нет (и на начало лета уже почти, и, скорее всего, когда я допишу этот текст, их не будет уже и на декабрь тоже).

' YouTube / ABBA'

Судя по новостям, все были настроены позитивно: реюнионы групп не всегда заканчиваются провалом. Тем более, Бенни и Бьорн Ульвеус еще в 1981 году обещали фанатам, что обязательно соберутся через год-два для записи нового альбома. Или — через сорок. В сентябре Abba выкатила сразу две новых песни и с первых тактов I Still Have Faith In You сразу стало понятно, что это будут за песни: с той же теплотой Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад и с теми же душевными (с двойным дном) словами Бенни и Бьорна. Здесь они также, как и раньше, используют свои приемы: обращаются к прошлому, вспоминая о трудностях, что им пришлось пережить, но впереди они видят только свет. "Я все еще верю в тебя, теперь я точно вижу", — говорит нам Abba и сопровождает этот трек ностальгическими старыми видео, будто из другой жизни.

' YouTube / ABBA'

А сегодня вся планета дождалась выхода Voyage — девятой полноформатной пластинки легендарной Abba, одной из самых запоминающихся и уникальных поп-групп в истории музыки. Но не спешите заходить в свои стриминговые сервисы или покупать лимитированный винил. К большому сожалению, если вы никогда не были фанатом группы или у вас ними не связаны теплые воспоминания из детства, юношества или взросления, то этот альбом вас, скорее всего, ничем не впечатлит.

Новый альбом — будто большая история о блужданиях и поисках, о возвращении в конце концов к чему-то дорогому и давно забытому. Как старая-добрая история в духе "Дневника памяти", где в финале все обнимаются и радуются до слез. Точно также как сейчас и делает Abba. Несмотря на то, что тексты — простые, на самом деле за ними, видимо, скрывается целый океан смыслов для этих четырех людей, которые были не только коллегами по группе, но еще и друзьями, любовниками, они переживали вместе утраты, скандалы, взлеты и падения, выиграли Евровидение, боролись со страхами. Многие старые песни Abba имеют сладко-горький вкус — это такая радость, которая омрачена тоской. В этом альбоме тоже есть такой намек — жизнь неминуемо движется к завершению. Представьте, сколько эмоций пережили Агнета, Анни, Бьорн и Бенни, записывая этот альбом и просматривая старые выступления. Голоса Агнеты и Анни состарились, и это слышно. Этот вокальный дуэт был одним из символов поп-музыки прошлого, и удивительно трогательно, как теперь, спустя 40 лет они поют вместе. Так красиво звучит трек Little Things — на мотив одной популярной детской песенки, которую могут петь в рождественский сочельник. Это, видимо, такая ответочка Happy New Year — немного пугающему треку, где прямым текстом говорится: если не надеяться на лучшее, можно просто lay down and die.

Но есть во всем этом и ложка дегтя. Например, кажется неуместной песня When You Danced with Me. Это история о девушке, которая осталась в городке Килкенни после того, как возлюбленный покинул ее (но обещал вернуться). Видимо, она совершенно не знает о том, что в Ирландии есть железные дороги, автобусы, а еще можно переписываться с помощью интернета или обычной почты, потому она сидит и тоскует об этом парне. Abba в свой трек добавляет еще и ирландские мотивы (как это было с мексиканскими в Chiquitita — группе всегда была не чужда мысль о глобализации), но тут это звучит не как приемлемая стилизация: мотив встроен в трек не очень гармонично. В альбоме вообще очень много разных заимствований. Кроме Little Things и When You Danced with Me, последний трек на альбоме Ode To Freedom практически полностью построен на "Вальсе" из балета "Лебединое озеро" Петра Ильича Чайковского. Just A Notion — это вообще старый трек, со старым вокалом из 1978 года, и сделано это было как раз для того концерта с motion capture, где музыканты "омолодятся", а с юными голосами совершенно точно отправят всех зрителей на 40 лет назад.

Нет, такой релиз в стиле старых-добрых Abba, в том стиле, в котором они завоевали мир, выглядит (мог бы выглядеть) очень достойно, ведь легендам уже незачем пытаться угнаться за трендами. Но в итоге все кажется не очень проработанным. То есть, вроде бы есть и типичные для Abba инструментовки, оркестр, и красивые мелодии, и нежный вокал, аккуратные электронные инструменты. Но волей-неволей замечаешь недоработки в плане качества — тут не очень отсроено по звуку, тут плохо сведено, тут фальшиво спели, почему не перепели? С этим уже ничего не поделаешь — к 2021 году ухо уже привыкло к хорошему и скидок на старенькое оборудование никак уж не сделать. Особенно для такой группы как Abba. Есть, правда, и интересные треки, например Keep An Eye On Dan — его и подпевать удобно, и потанцевать можно, а такое начало, как тут, можно и вовсе услышать в некоторых (относительно) современных треках.

Кроме проблем со звуком, нельзя не отметить некоторые неоднозначные тексты. В той же Little Things можно считать смысл о сексуальных мыслях отца в отношении детей. Критики недоумевают из-за текстов I Can Be That Woman и Keep An Eye On Dan — двух песен, рассказанных от лица одинокой тоскующей женщины, отчаянно нуждающейся в мужчине. "Прошло четыре десятилетия, и нельзя не отчаяться от припева I Can Be That Woman ("Ты не тот мужчина, которым должен был быть / Я как-то тебя подвела"), и это после ужасного твиста об измене ее мужа", — негодует The Guardian (мол, женщина продолжает винить себя в том, что ее муж ей изменяет).

Впрочем, такие истории, когда девушку что-то не устраивает, она решается на разрыв, а потом сама же и жалеет об этом, несмотря на то, что ее возлюбленный не очень добросовестный человек, не чужды группе Abba. Об этом и Mamma Mia, и Super Trouper, и Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight). С другой стороны, конечно, оглядываясь на современную повестку, подобные тексты легко могут восприниматься в штыки. Конечно, никто не ждал от Abba тонких аранжировок в стиле королевы поп-музыки Тейлор Свифт, или актуальной острой лирики, как у Хаски или Кендрика, или фита с известным рэпером. Abba не обязана была сделать хоть что-то из вышеперечисленного или продолжать писать хиты, как в середине 70-х.