Группа Franz Ferdinand выступит в Москве в июле 2022 года

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Британская инди-рок-группа Franz Ferdinand ("Франц Фердинанд") 8 июля 2022 года сыграет самые популярные композиции за свою 20-летнюю историю в Москве в рамках тура в поддержку альбома Hits To The Head. Об этом сообщило в пятницу концертное агентство SAV Entertainment.

"Одиннадцатого марта 2022 года альбом Hits To The Head попадет на все стриминг-платформы и полки музыкальных магазинов, а 8 июля Franz Ferdinand сыграют свои лучшие песни в Adrenaline Stadium. Эти песни уже выдержали серьезную проверку временем, но совсем не забронзовели - в них столько же жажды жизни, иронии и неукротимой энергии, как и у самих Franz Ferdinand, группы, которая точно еще не раз нас всех удивит", - подчеркнули организаторы гастролей.

Группа Franz Ferdinand основана в 2002 году в Глазго, в качестве названия музыканты выбрали имя австрийского эрцгерцога, убийство которого в 1914 году привело к Первой мировой войне. Всемирная известность пришла к коллективу уже через год с синглом Take Me Out. Дебютный альбом Franz Ferdinand поднялся на верхние строчки чартов нескольких стран, а также принес номинацию на премию "Грэмми" в категории "Лучший альтернативный альбом". На сегодняшний день группа выпустила пять студийных пластинок, последняя - Always Ascending - вышла в 2018 году.

"Я всегда хотел сделать альбом лучших хитов, - привели организаторы слова вокалиста группы Алекса Капраноса. - Они были очень важной частью моего взросления. У родителей не было большой коллекции пластинок. Не было всей дискографии [Дэвида] Боуи, был только альбом Changes, синяя и красная пластинки The Beatles. Они хотели слушать только хиты. Только лучшее. В этом и смысл этого альбома: хиты для головы, хиты для сердца и хиты для ног на танцполе".