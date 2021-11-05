Точную копию "Моны Лизы" выставили на аукцион во Франции

ТАСС, 5 ноября. Точная копия знаменитой картины "Мона Лиза", чей оригинал был написан итальянским живописцем Леонардо да Винчи и в настоящий момент хранится в Лувре, будет продана на аукционе Artcurial в Париже 9 ноября во вторник.

"Artcurial представляет исключительную [копию] "Моны Лизы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте французского аукционного дома. В нем отмечается, что автор данной копии, написавший ее около 1600 года, предположительно, имел доступ к оригиналу, чем объясняется сходство двух полотен. Цена картины колеблется от $173 до $230 тыс.

Как отмечает агентство Reuters, другая копия этого произведения да Винчи, датируемая XVII веком, была продана в июне этого года за €2,9 млн на аукционе Christie's в Париже. Еще одна картина итальянского мастера - "Спаситель мира", чей оригинал ушел с молотка за $450 млн на аукционе Christie's в Нью-Йорке в ноябре 2017 года, - стала самым дорогим полотном из когда-либо проданных на торгах.

Картина "Мона Лиза" является одним из самых известных в мире произведений живописи. Леонардо да Винчи написал "Мону Лизу" во Флоренции, но в 1516 году увез картину с собой во Францию. После смерти художника в 1519 году портрет приобрел французский король Франциск I. Полотно хранилось в замке Фонтенбло до времен Людовика XIV. Тот перевез картину в Версальский дворец, а после Французской революции конца XVIII века ее переместили в Лувр.