Театр им. Комиссаржевской показал спектакль "Трепет моего сердца" по пьесе Ханоха Левина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Академический театр имени Веры Комиссаржевской показал в субботу премьеру спектакля "Трепет моего сердца" по пьесе классика израильской драматургии Ханоха Левина (1943-1999). Постановщиком выступил лауреат Государственной премии России режиссер и актер Александр Баргман.

"Я Ханоха Левина и люблю, и не люблю. С ним трудно, но он таков. В пьесе почти нет подтекстов в сценах. Как будто эти люди как живут, так и думают, как думают, так и говорят, в отличие от нас, думающих одно, говорящих другое, делающих третье, Главный герой пьесы и спектакля уникален тем, что единственная составляющая, которая имеет для него значение, это трепет сердца, для него это есть воздух, есть молитва и лекарство", - рассказал журналистам режиссер-постановщик.

Герои Левина - бедные, страдающие, растоптанные и растерянные люди, которые учатся быть счастливыми, разглядев смысл в самой беспросветной серости существования, умеющие найти сладость в горечи. В спектакле играют заслуженные артисты России Маргарита Бычкова, Сергей Бызгу; артисты Оксана Базилевич, Сергей Агафонов, Александр Анисимов, Богдан Гудыменко, Юрий Ершов, Егор Шмыга.

"Трепет моего сердца" - последняя из 56 пьес Ханоха Левина, которого называют "самым неудобным автором" в израильской литературе. Нарушитель общественного спокойствия, признанный классиком еще при жизни, он прошел путь от неприятия до всенародной любви. Как режиссер Левин поставил 22 спектакля по своим пьесам, которые он называл комедиями.