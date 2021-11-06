В Дагестане готовят план мероприятий к празднованию в 2023 году юбилея Расула Гамзатова

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. План мероприятий готовят в Дагестане к празднованию юбилея поэта Расула Гамзатова, сообщается на сайте регионального правительства.

"Председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов сегодня на площадке Минэкономразвития республики провел совещание, посвященное подготовке к празднованию 100-летнего юбилея дагестанского поэта Расула Гамзатова. В регионе готовят план мероприятий к празднованию юбилея поэта", - говорится в сообщении. "Мы формируем план мероприятий, которые организуем в юбилейный год - это фестивали, театральные, школьные и иные культурные мероприятия. Кроме этого, мы должны определить, какие объекты можем построить или реконструировать в рамках празднования юбилея. Основные мероприятия затрагивают родной для поэта Хунзахский район, а также город Махачкалу", - цитируется Амирханов.

Отмечается, что столетие со дня рождения поэта будет отмечаться в 2023 году, в соответствии с указом президента РФ утвержден оргкомитет. Премьер подчеркнул, что республика направит в федеральный центр заявку для выделения финансовых средств на реконструкцию некоторых объектов в рамках юбилейных мероприятий.

Ранее глава региона Сергей Меликов пригласил президента Владимира Путина на празднование. По словам Меликова, приезд Путина в республику в дни юбилея поднимет статус праздничных мероприятий "и еще раз покажет всему миру, что Расул Гамзатов - общепризнанный поэт великой России". Путин был знаком с Гамзатовым, президент часто приводит творчество поэта в качестве примера того вклада, который внес Дагестан в российскую культуру. Глава государства называл Гамзатова замечательным человеком, примером для подражания не только для Дагестана, но и для всей России.

Гамзатов родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Его перу принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта были положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножья горы Тарки-Тау.