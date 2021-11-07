В Болгарии состоялся международный конкурс романса "Балканская романсиада"

СОФИЯ, 7 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Международный конкурс русского классического и современного романса "Балканская романсиада" в девятый раз прошел в Русском доме в Софии. Как сообщает корреспондент ТАСС, праздник музыки проводился с учетом санитарных ограничений, введенных в Болгарии из-за пандемии. В воскресенье состоялась церемония награждения и гала-концерт лауреатов конкурса, председателем жюри которого была заслуженная артистка России, директор Московского дома романсов Галина Преображенская.

"Лично меня в Болгарии впечатляет постоянство международного конкурса романса в Софии. Зажечь что-то получается довольно легко, а вот так, как здесь, создать и проводить конкурс на протяжении девяти лет, несмотря на сложности, делать его все лучше и лучше - это прекрасно", - рассказала Преображенская в интервью корреспонденту ТАСС.

"Я очень рада, что наши участники конкурса, несмотря на отсутствие опыта и совершенства из-за своей молодости, очень старались. Сейчас, вероятно, конкурс в Болгарии оказался самым молодым, старше 21 года ребят практически не было, и это хорошо. Наиболее удачно в этом году в Софии выступили певцы из Северной Македонии, можно сказать, эта страна сегодня стала одним из романсовых центров мира. Это происходит потому, что в нашем мире "кадры решают все", я работаю в Москве, Юлия Диханова в Болгарии, а в Македонии творит Елена Селиновска и другие ребята, которые принимали участие в наших конкурсах, а потом успешно выступали на конкурсах в Москве, в том числе и в Кремле. Все решают кадры и в Северной Македонии, кадры преподавателей сейчас отменные, поэтому их ребята сегодня были на высоте на "Балканской романсиаде". Перспективы у победителей очень хорошие, они молоды, у них есть голос и трудолюбие. Это выведет их на достойную и достаточно сытную дорогу", - дополнила председатель жюри.

Говоря о будущем "Романсиады" как глобального события, Преображенская сообщила, что уже в будущем году главный международный конкурс в Москве ждут перемены. "В декабре в Москве мы отметим 25-летие конкурса и как раз сейчас отбираем тех певцов, которые выступят в его финале, а на 26-й год нашего развития мне хотелось бы сделать в конкурсе определенные изменения, хотя подробностей на данный момент раскрывать не буду. Нам сейчас надо пережить текущие сложности, не сдаваться", - заключила Преображенская.

Лауреаты "Балканской романсиады"

Обладателем Гран-при "Балканской романсиады" стала певица из Северной Македонии Марьяне Бурназ-Кремошовски, а первые места заняли Христина Трайкоска (Северная Македония) и Сонг Це из Китая. Всего лауреатами конкурса стали сразу 10 представителей Северной Македонии. Российская певица Софья Гасанова была удостоена награды в номинации "Современный романс", а специальный приз Россотрудничества был вручен Ксении Трапезниковой. Призов были также удостоены певцы из Греции и Болгарии.

В рамках конкурса российские артисты Преображенская, Ирина Крутова и Дмитрий Зуев провели мастер-классы. Организаторами события стали представительство Россотрудничества в Болгарии, фонд "Русский мир", правительство Москвы и Российский культурно-информационный центр.