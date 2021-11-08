Национальный балет Испании откроет в Петербурге Международный фестиваль Dance Open

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Двадцатый международный фестиваль Dance Open откроется в понедельник в Санкт-Петербурге выступлением Национального балета Испании. В рамках мероприятия в течение двух вечеров выступления будут проходить на сцене Театра "Балтийский дом", сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Всемирно известные виртуозы фламенко представят 8 и 9 ноября премьерную в России программу "Обращения". Традиция danza estilizada раскроется в атмосферных авторских версиях трех хореографов - Марио Майя, Антонио Нахарро и Рубена Ольмо", - рассказали в пресс-службе. Всего же в программе юбилейного сезона работы более 20 хореографов, восемь постановок, премьерных в России. Среди участников - 160 артистов, представляющих более 15 хореографических коллективов.

Балетная компания Introdans из Нидерландов представит на сцене театра программу "Золотой сезон": в честь пятидесятилетия труппы. Гости исполнят российские премьеры балетов Whim ("Прихоть") Александра Экмана и Promenade ("Прогулка") Роберта Баттла.

На фестивале пройдет премьера мультимедийного видеоэкскурса "Балетная азбука". Просветительский видеогид по закулисью профессии создан командой Dance Open и российским хореографом Алексеем Мирошниченко. С 13 ноября эта программа появится в открытом доступе на странице фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

В заключительный день праздника, 14 ноября, на сцене Большого концертного зала "Октябрьский" пройдет гала-вечер звезд мирового балета Dance Open. Как сообщили в пресс-службе, впервые в истории фестиваля в нем примут участие не только солисты, но и балетные коллективы. На все события фестиваля вход зрителей в театры будет осуществляться только при наличии QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание, или справки о медотводе от прививки.

На протяжении 20 лет Dance Open под руководством воспитанницы ленинградской балетной школы Екатерины Галановой популяризирует достижения балетного искусства. Фестиваль проходит при поддержке Городского комитета по культуре Санкт-Петербурга.