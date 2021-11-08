Создатель групп "Цветы" и "Парк Горького" Стас Намин отмечает 70-летие

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Музыкант, композитор, художник, продюсер и режиссер Стас Намин в понедельник принимает поздравления с 70-летием. Круглой дате посвящен ряд мероприятий, охвативших целый год, рассказал именинник ТАСС.

"Этот год оказался насыщен событиями, - отметил Намин. - Можно сказать, что тот отчет, который я планировал к своей большой и круглой дате, растянулся на весь год и, неожиданно для меня, вышел за пределы Москвы".

Предпраздничные проекты стартовали весной персональной выставкой юбиляра в Радищевском художественном музее в Саратове, продолжились летом выставочным проектом в Московском музее современного искусства. До конца года в инновационном центре "Сколково" можно увидеть выставку "Корни рок-н-ролла" - серию портретов мировых звезд, которых Намин считает своими учителями в музыке и в жизни. В ноябре юбиляр откроет фотовыставку "Интуиция" в столичной Галерее классической фотографии.

Юбилейный год не мог пройти без премьер. В Санкт-Петербурге были представлены фрагменты нового балета Намина "Пороки и любовь", созданного на основе скульптурной композиции Михаила Шемякина "Дети - жертвы пороков взрослых", установленной на Болотной площади в Москве. В Театре музыки и драмы Стаса Намина в Москве 24 октября впервые сыграли постановку "Забастовка", а 10 декабря покажут "Власть Цветов", в которой Намин расскажет о появлении группы, первых пластинках и гастролях. Кроме того, готовится одноименный восьмисерийный фильм, где наряду с историей группы будут отражены главные вехи истории классических российских рок-команд 1970 - 1980-х годов.

Концерты и новый альбом "Цветов"

Ноябрьские мероприятия пришлось перенести из-за эпидемиологической ситуации: оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета сыграет симфонические сочинения Намина в зале "Зарядье" 17 марта 2022 года, а с группой "Цветы" музыкант отпразднует юбилей в "Крокус Сити Холле" 24 марта.

"Программа концерта "Цветов" будет состоять из двух частей, - рассказывает Намин. - Во-первых, мы повторим лучшее, что сыграли на концерте в Кремле на свое пятидесятилетие (в 2019 году - прим. ТАСС). Эта часть так и будет называться - "Цветы-50. На бис". Вторая часть - это концертная презентация моего нового, - кстати, первого в жизни - полностью авторского альбома, который я назвал по одной из песен - "Летать".

Три композиции нового альбома уже вышли в виде синглов, полный цифровой релиз состоится в день рождения маэстро. "Все песни, которые в него вошли, я написал весной 2020 года, когда во всем мире был локдаун, а я жил на даче, предавался семейному счастью и покою, глядя на то, как летают птички и бабочки и распускаются цветы, как журчит ручей, который я сам обустроил, и в этой идиллии начали неожиданно для меня появляться какие-то стихи и музыка, причем почти без черновиков", - признался музыкант.

Поклонников ждет сюрприз: впервые в записи прозвучит голос основателя "Цветов". "Я раньше никогда не записывал свой голос на пластинках, так как считаю, что у меня нет таких вокальных данных, как у тех кумиров, на которых я учился. Но вдруг решил, что в 70 лет терять уж нечего, - смеется юбиляр. - Я записал вокал песни "Летать" вместе с "Цветами" и вокалистами театра. Так что, наверное, можно сказать, что для меня эта изоляция стала своеобразной "Болдинской осенью".

Из биографии

Стас Намин (настоящее имя - Анастас Микоян) родился 8 ноября 1951 года в Москве в семье военного летчика Алексея Микояна и историка-музыковеда Нами Микоян. По отцовской линии - внук советского государственного деятеля, члена Политбюро ЦК КПСС Анастаса Микояна. После окончания Московского суворовского военного училища поступил в Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза (ныне Московский государственный лингвистический университет), перевелся на филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, который окончил в 1978 году.

Первую известность Намину принесла созданная им в 1969 году группа "Цветы". Несмотря на временно отобранное название, запреты на концерты, неоднократную смену состава участников, спустя полвека ансамбль активно работает, собирает концертные залы, где зрители подпевают не только композициям "Мы желаем счастья вам", "Звездочка моя ясная" и "Колыбельная", но и новым песням.

В 1987 году в Москве начал работу Центр Стаса Намина (Stas Namin Centre, SNC), ставший одной из первых продюсерских компаний и частных студий звукозаписи в СССР. С ним сотрудничали отечественные рок-группы "Бригада С", "Моральный кодекс", "Калинов мост", "Мегаполис" и другие. Широкую известность в СССР и за рубежом также получил продюсерский проект Намина - группа "Парк Горького". В августе 1989 года Намин организовал первый в СССР международный рок-фестиваль - Московский международный фестиваль мира. Его участниками стали Bon Jovi, Cinderella, Scorpions и другие известные коллективы.

В 1999 году Намин основал Московский театр музыки и драмы, где поставил мюзикл "Волосы", рок-оперу "Иисус Христос - суперзвезда", музыкальную драму "Забастовка" и другие. В настоящее время репертуар театра включает свыше 20 спектаклей.

При этом сам юбиляр не любит выделять какие-то свои проекты отдельно. "Главный мой проект - это моя жизнь. Регалий у меня нет. Только имя и фамилия", - скромно говорит он.