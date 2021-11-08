В Томске завершились съемки фильма о соцсетях с участием Аксеновой и Кяро

ТОМСК, 8 ноября. /ТАСС/. Команда томского объединения кинопродюсеров CAST завершила съемки фильма-альманаха "Соц.сети" о влиянии социальных сетей на жизнь современных людей. В фильме сыграли известные российские актеры Любовь Аксенова, Кирилл Кяро и Сергей Походаев, сообщил в понедельник ТАСС продюсер картины Евгений Жуков.

Ранее Жуков сообщал, что молодые режиссеры из Санкт-Петербурга, Читы и Ростова-на-Дону, которые победили в конкурсе томского объединения кинопродюсеров CAST, летом-осенью 2021 года снимут на средства гранта Росмолодежи фильм-альманах "Соц.сети" о влиянии социальных сетей и технологий на жизнь людей. В фильме будут три истории в трех разных жанрах - комедия, мелодрама и драма. Главные роли в картине сыграют Любовь Аксенова ("Майор Гром. Чумной доктор", "Кома", "Глубже!"), Кирилл Кяро ("Нюхач", "Эпидемия") и Сергей Походаев ("Левиафан", "Закрытая школа"). В проекте они примут участие бесплатно - им оплатят только проживание и дорогу до сибирского города.

"Съемки завершены, этап производства завершен, мы начали в сентябре и вот закончили наконец. В съемках приняли участие все заявленные актеры, даже более - в проекте приняли участие другие медийные звезды. Например, в первой серии, где играла Любовь Аксенова, к ней присоединился певец Алексей Гоман, который сыграл главную мужскую роль. Сейчас мы переходим на следующий цикл - монтаж, пост-продакшн", - сказал Жуков.

Помимо именитых актеров, для съемок в ленте прошли кастинг добровольцы из Томска, Новосибирска, Читы, Иркутска, Кемерова, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга.

Планируется, что лента будет готова в первой половине 2022 года. "Возможно, у нее будет фестивальная судьба, либо будет предложена онлайн-платформам. Как итог - она будет в открытом доступе в социальных сетях. Попробуем посотрудничать с "ВКонтакте", чтобы у них эксклюзивная премьера была", - отметил собеседник агентства.

Кяро и Гоман о работе над картиной

Как сообщил ТАСС Кирилл Кяро, согласился на съемки в картине он не сразу. "Я думал, что такое - в Томск ехать куда-то, так далеко. А когда я найду время? Но потом я познакомился с Евгением, пообщался и понял, что да, наверное, это интересно", - рассказал он.

По его словам, для того, чтобы расти как актер, он в свое время выбрал переезд из Таллина в Москву, однако завидовал тем, кто может заниматься своей профессией на малой родине. "В принципе, я хотел бы, чтобы это было в регионах, городах и районах России. Самое главное, что каждое место, каждый регион со своим колоритом, со своими культурными традициями, все это очень богато, и можно передать на экран. Это прекрасная идея [съемок регионального кино], и дай бог, чтобы она развивалась, появлялись томские киностудии, новосибирские киностудии и так далее", - отметил актер.

Как сообщил Алексей Гоман, до съемок он был знаком с Александром Дмитренко - режиссером новеллы, где сыграла Любовь Аксенова. Молодой режиссер из Ростова-на-Дону попросил певца отдать на сутки квартиру под съемочную площадку, а также сыграть роль в короткометражке, чтобы пройти отбор продюсерского объединения CAST, а после, когда победил, пригласил его на съемки.

"У меня сняли, я сыграл, Саша победил. Мы с Сашей дружим давно, и я знаю, что он Любу [Аксенову] очень уважает, а я так вообще - в нее влюблен. Так что мы не могли отказать себе в удовольствии пообщаться с этим человеком. Я Любу знаю давно, я полюбил ее за красоту, а потом уже с каждым новым фильмом, как она раскрывается, как актриса, как профессионал", - рассказал он.

Певец подчеркнул, что работа над фильмом не выматывала, а скорее приносила очень много удовольствия, сравнимого с выходом на сцену.