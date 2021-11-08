Фильм "Владивосток" Антона Борматова получил приз на кинофестивале в Шэньчжэне

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российскую мелодраму "Владивосток" режиссера Антона Борматова назвали лучшим романтическим фильмом на кинофестивале в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба студии "Мосфильм".

"Владивосток" получил приз кинофестиваля в Шэньчжэне в номинации "Лучший романтический фильм", - говорится в сообщении.

Российская премьера картины состоялась в конкурсной программе "Кинотавра" осенью 2021 года. Фильм рассказывает о паре влюбленных молодых людей, которые сталкиваются с разными препятствиями в жизни. События проекта развиваются во Владивостоке. Роли исполнили Анастасия Талызина, Андрей Грызлов, Иван Шахназаров, Виталий Кищенко, Кирилл Плетнев и другие артисты.

Драма "Владивосток" выйдет в российский прокат в декабре, также ее покажут на телевидении. Фильм создан на производственно-технической базе "Мосфильма" на собственные средства киноконцерна.

Международный кинофестиваль в Шэньчжэне существует с 2013 года. Он призван искать и поддерживать молодые таланты в области кино и телевидения, развивать высококачественные творческие проекты, способствовать комплексному развитию кино и телевидения, индустрии новых медиа, а также укреплять культурное и международное сотрудничество.