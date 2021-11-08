Совет попечителей МХАТ им. М. Горького заявил о прекращении отношений с театром

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Совет попечителей МХАТ им. М. Горького, созданный в 2020 году на базе фонда "Институт культурной политики", прекратил отношения с театром. Соответствующее заявление распространила в понедельник Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), коммерческий директор которой возглавляет попечительский совет.

"Совет попечителей МХАТ им. М. Горького прекращает свои отношения с театром", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, за сезон 2020/2021 фондом было привлечено порядка 150 млн рублей на создание и продвижение новых постановок МХАТ им. М. Горького, в частности, благодаря этим средствам театр выпустил спектакли "Нюрнбергский вальс", "Лавр", "У премьер-министра мало друзей", "Розовое платье", "Пиноккио", выезжал с гастролями спектакля "Лес" в Санкт-Петербург.

"Наши отношения с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Мы убеждены, что призвание российского театра есть поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа. На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора", - приводятся в сообщении слова председателя попечительского совета, коммерческого директора ОАО "УГМК" Игоря Кудряшкина.

В сентябре 2020 года Бояков сообщал о создании Совета попечителей МХАТ на базе и по инициативе фонда "Институт культурной политики". Первыми членами совета стали руководители Уральской горно-металлургической компании. 27 октября 2021 года стало известно, что должность генерального директора МХАТ им. М. Горького занял Владимир Кехман. 1 ноября Бояков сообщил, что покидает театр.

"15 премьер, три сцены, на которых ежедневно шли спектакли и творческие лаборатории, проект "Открытые сцены", магазины "МХАТ. Книги" и "МХАТ. Место" - это серьезный результат. За три года проведена огромная работа по сохранению наследия Станиславского и Немировича-Данченко, реконструированы спектакли Станиславского "Синяя птица" 1908 года и Немировича-Данченко "Три сестры" 1940 года, создано современное пространство актуального театра. Мы рады этому опыту и благодарим за сотрудничество команду МХАТ", - приводятся в сообщении слова директора фонда "Институт культурной политики" Екатерины Сиркен. Согласно сообщению, советом были зарезервированы средства на премьеры ряда спектаклей в театре, велась работа по созданию клуба друзей МХАТ и развитию образовательных программ.

ТАСС запросил комментарий МХАТ по этому поводу.