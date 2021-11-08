Театр из Татарстана впервые покажет в Пскове спектакль на национальном языке

ПСКОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Альметьевский татарский драматический театр при поддержке Российского фонда культуры впервые представит в Пскове свою известную постановку "Магазин", которая является пятикратным номинантом Национальной театральной премии "Золотая маска". Спектакль будет представлен публике на татарском языке, сообщила в понедельник пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.

"Альметьевский татарский драматический театр привезет в Псков один из самых резонансных своих спектаклей - "Магазин" режиссера Эдуарда Шахова. Психологическая, остросоциальная драма рассказывает жуткую историю молодой девушки, попавшей в рабство к жестокой хозяйке небольшого магазина в Москве. Спектакль - пятикратный номинант на Национальную театральную премию "Золотая маска". Спектакль будет представлен на сцене Псковского театра драмы дважды 29 ноября. Альметьевский театр впервые в истории выступит в Пскове", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, спектакль не рекомендован зрителям с ранимой психикой и беременным женщинам. В 2018 году постановка выдвигалась на Национальную театральную премию "Золотая маска" в следующих номинациях: "Лучший спектакль малой формы", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа драматурга", "Лучшая женская роль". Спектакль-обладатель гран-при фестиваля театров малых городов России в 2017 году в Тобольске.

"Спектакль идет на татарском языке с синхронным аудиопереводом. <..> Попавшая в рабство молодая казахская девушка, продавщица, решает бросить вызов обстоятельствам. Не единственная в рабском положении, она оказывается одинокой в стремлении вырваться из этого ада. Рабство несет в себе разрушительное начало. Ведь и сама Зияш, хозяйка магазина, оказывается рабом и для своих рабов, ибо без них ее благосостояние обречено, и перед системой, так как вынуждена платить мзду власть имущим", - говорится в сообщении.

Альметьевский татарский драматический театр - один из самых известных и активно развивающихся национальных театров России, участник и лауреат многих театральных фестивалей. Спектакль будет показан в рамках программы "Лучшие спектакли России в Пскове" при поддержке Российского фонда культуры.