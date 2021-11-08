Онлайн-фестиваль Russian Film Festival впервые пройдет в Азербайджане

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Фестиваль современного российского кино Russian Film Festival впервые пройдет в Азербайджане с 8 ноября по 5 декабря на платформе "Кинопоиск". Всего в программу вошли восемь российских проектов, которые будут доступны для пользователей "Кинопоиска" бесплатно, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Зрителям покажут "Общагу" Романа Васьянова, "Историю одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Конька-Горбунка" Олега Погодина и другие фильмы с субтитрами на азербайджанском языке.

Проект Russian Film Festival, организованный "Роскино" в 2020 году, знакомит зарубежного зрителя с многообразием современного российского кинематографа. "Мы рады впервые представить онлайн-фестиваль российского кино Russian Film Festival в Азербайджане совместно с "Кинопоиском" - одним из лидеров среди онлайн-кинотеатров в России, который также набирает обороты в Азербайджане. Россия и Азербайджан - давние партнеры в разных сферах, в том числе и в сфере культуры. Уже много лет реализуется масштабный обменный проект "Дни культуры", и теперь Russian Film Festival также станет важной частью культурного диалога. Кроме того, фестиваль поможет и вывести на новый уровень коммуникацию между российским кинематографом и активно развивающейся киноиндустрией Азербайджана", - сказала гендиректор "Роскино" Евгения Маркова.

Она выразила уверенность в том, что у двух стран есть потенциал в развитии совместного кинопроизводства. Фестиваль пройдет при поддержке Минкультуры РФ и Минкультуры Азербайджана.

"Подписка Яндекс Плюс, включающая и доступ к каталогу "Кинопоиска", запустилась в Азербайджане весной этого года. За это время мы увидели большой интерес пользователей к современному российскому кино и поэтому, разрабатывая программу фестиваля, стремились собрать максимально широкий круг самых интересных премьер последних лет", - отметила директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.