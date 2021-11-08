Обладатели Grammy примут участие в юбилейном джазовом форум-фесте Бутмана

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Обладатели премии Grammy вокалистка Ди Ди Бриджуотер и гитарист Ли Ритенаур станут специальными гостями пятого форум-феста Jazz Across Borders (JAB), который пройдет в онлайн-формате под руководством народного артиста России Игоря Бутмана 13-14 ноября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба смотра.

"На этот раз специальными гостями форум-феста станут джазовая вокалистка, обладательница трех премий "Грэмми" и премии "Тони" Ди Ди Бриджуотер (США), один из самых известных джазовых гитаристов мира, обладатель премии "Грэмми" Ли Ритенаур (США)", - рассказали организаторы. Американские музыканты станут участниками блока JAB Workshops.

Всего в программе форума четыре направления. В рамках JAB Conference пройдут круглые столы и панельные дискуссии с участием основателя Ted Kurland Associates Тэда Керланда, руководителя болгарского A to Z Jazz Festival Петра Дмитриева, директора норвежского Tronheim Jazz Festival Эрнста Вигго Сандбакка, музыкального эксперта Министерства культуры Эстонии Мадли-Лиис Партс, итальянских и германских букинг-агентов, представителей звукозаписывающих компаний из разных стран. Эксперты обсудят проблемы индустрии в эпоху ковида: продвижение выступлений, выстраивание отношений с организаторами фестивалей, концертными залами и аудиторией.

Участники форум-феста смогут тет-а-тет встретиться онлайн с российскими и зарубежными профессионалами джазовой индустрии в JAB Matchmaking session, а также представить свои новые альбомы для публичного прослушивания музыкальными критиками в JAB Listening-session.

Впервые форум-фест JAB прошел на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме в 2017 году. В прошлом году мероприятие также проходило в онлайн-формате на фоне отмены Культурного форума из-за пандемии коронавируса.

"Говоря о цифрах: в 2017, 2018 и 2019 [годах] наше событие в Петербурге в рамках Культурного форума посетили более 5 тыс. человек из 50 стран, заявки на шоукейсы JAB подали более 300 коллективов из 20 стран. В 2020 году мы провели JAB в онлайн-формате, и тот факт, что 14 часов нашей онлайн-трансляции посмотрели более 10 тысяч человек из 70 стран мира, говорит, что интерес к JAB растет с каждым годом", - заметил Бутман.