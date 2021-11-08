Лия Ахеджакова и Нина Ургант стали лауреатами "Звезды театрала"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премия зрительских симпатий "Звезда театрала - 2021" определила лауреатов в почетной номинации "Легенда сцены", которыми стали хореограф Юрий Григорович, режиссер Алексей Бородин, актрисы Лия Ахеджакова и Нина Ургант. Об этом сообщил ТАСС в понедельник президент премии, главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков.

"Сегодня мы объявляем лауреатов в почетной номинации "Легенда сцены". В этом году награду получат выдающийся хореограф современности, балетмейстер Большого театра России, народный артист СССР Юрий Григорович, художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ), режиссер, народный артист РСФСР Алексей Бородин, народная артистка РФ Лия Ахеджакова, народная артистка РСФСР Нина Ургант", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что впервые за 14 лет существования "Звезды театрала" лауреатами в номинации "Легенда сцены" стали четверо выдающихся мастеров.

Он обратил внимание, что победители в этой самой почетной номинации определяются без зрительского голосования редколлегией журнала "Театрал" и утверждаются общественным советом премии. В его состав входят народная артистка СССР Алла Пугачева, летчик-космонавт Олег Скрипочка, заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, заслуженный деятель искусств Лариса Рубальская, писатель Татьяна Устинова и другие.

"Премия в номинации "Легенда сцены" присуждается за многолетнее служение искусству. Прежде этой награды были удостоены Юрий Любимов, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Алла Демидова, Светлана Немоляева, Александр Ширвиндт, Марк Захаров, Станислав Любшин, Валентин Гафт, Василий Лановой и многие другие", - перечислил собеседник агентства.

Основные номинации

Что касается основных номинаций, то здесь победители определяются с помощью интернет-голосования, которое проходит на сайте премии. Как сообщалось, номинанты, получившие в прошедшем сезоне 2020-2021 годов высокую зрительскую оценку, вошли в лонг-лист, который включал 180 имен и названий в 18 номинациях, это спектакли, артисты, театры и проекты. В шорт-листе в каждой из номинаций осталось по трое претендентов на награду.

Так, претендентами на победу в номинации "Лучший спектакль. Большая форма" стали постановки "И никого не стало" режиссера Владимира Машкова в Театре Олега Табакова, "Король Лир" Юрия Бутусова в Театре имени Евгения Вахтангова и "Ричард III" Нины Чусовой в Театре имени Моссовета. На награду как лучший спектакль малой формы претендуют "Гроза прошла" Андрея Максимова в Театре имени Моссовета, "Обычный конец света" Данила Чащина в Театре имени Пушкина, а также "Поле" Марины Брусникиной в театре "Практика".

На звание лучшего режиссера претендуют Юрий Бутусов ("Сын", РАМТ), Владимир Иванов ("Мертвые души", Театр имени Вахтангова), Константин Райкин ("Плутни Скапена", театр "Сатирикон"). Претендентами на лучшую постановку иностранного режиссера в России народное жюри выбрало спектакль "Горбачев" Алвиса Херманиса в Театре наций, "Мисс Сайгон" Корнелиуса Балтуса в Театре музыкальной комедии (Санкт-Петербург) и "Отцы и дети" Анджея Бубеня в Театре драмы имени Волкова (Ярославль).

Исполнительницей лучшей женской роли могут признать Викторию Исакову, Татьяну Кравченко или Елену Яковлеву, исполнителем лучшей мужской роли - Максима Аверина, Александра Домогарова или Евгения Цыганова. Среди претендентов в номинации "Лучшая роль театральной актрисы в кино" - Елизавета Боярская, Ирина Горбачева и Аня Чиповская, в номинации "Лучшая роль театрального актера в кино" - Сергей Безруков, Юрий Стоянов и Антон Шагин.

Объявление лауреатов

Голосование продлится до 30 ноября на сайте премии. Торжественная церемония вручения наград, которая станет 14-й по счету, состоится 6 декабря в Театре имени Евгения Вахтангова. Режиссером церемонии выступит Алексей Франдетти, а ведущими станут актеры театра и кино Нонна Гришаева и Александр Олешко.

"Звезда театрала" учреждена в 2008 году, это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория по всему миру. "Звезда театрала" проводится с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.