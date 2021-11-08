Кехман отказал в аккредитации в МХАТ журналистам "Комсомольской правды"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московский художественный академический театр (МХАТ) имени М. Горького прекращает партнерские отношения с "Комсомольской правдой" и отказывает ее журналистам в аккредитации. Это следует из обращения, адресованного генеральным директором театра Владимиром Кехманом главному редактору издания Владимиру Сунгоркину, получение которого ТАСС подтвердил сам Сунгоркин.

"Я сегодня получил от него [Кехмана] письмо. Он мотивирует это тем, что мы оскорбляем и унижаем Татьяну Доронину (президента МХАТ им. М. Горького - прим. ТАСС). По-моему, Кехман спекулирует на защите Дорониной, в которой она не нуждается. Он пытается с помощью "Комсомольской правды" создать загадочный образ защитника Дорониной. Я смотрю на все с большим недоумением", - сказал он, добавив, что юристы холдинга рассмотрят письмо.

Ранее Кехман сообщил ведущей RTVI Тине Канделаки, что решение об отказе в аккредитации изданию связано с рядом статей в отношении Дорониной. По его словам, материалы порочили честь и достоинства Дорониной. Кехман также предоставил Канделаки обращение на имя Сунгоркина.

Кехман был назначен генеральным директором МХАТ им. М. Горького 27 октября. Ранее стало известно об уходе из театра художественного руководителя Эдуарда Боякова, с которым в мае 2021 года Минкультуры продлило контракт на пять лет. Должность президента театра тогда была сохранена за народной артисткой СССР Татьяной Дорониной.