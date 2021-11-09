Мюзик-холл покажет премьеру музыкального проекта по роману Пастернака "Доктор Живаго"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Театр "Мюзик-холл" покажет во вторник премьеру мультимедийного музыкального проекта "Живаго. Я вышел на подмостки…" по мотивам романа Бориса Пастернака "Доктор Живаго". В спектакле участвуют музыканты и драматические актеры.

Важнейшим компонентом композиции станет музыка народного артиста России Эдуарда Артемьева, автора саундтрека к фильму "Доктор Живаго", в исполнении симфонического оркестра "Северная Симфония".

"Наш новый проект - это атмосферное полотно, которое за счет музыки и специально созданного визуального ряда поможет зрителям погрузиться в коллизии и в сам дух романа. В композиции звучит музыка Эдуарда Артемьева, наполненная образами России и главных персонажей "Доктора Живаго". Это своего рода отражение романа, которое передает всю глубину и тонкость литературного произведения", - сказал журналистам художественный руководитель театра маэстро Фабио Мастранджело, который в этот вечер встанет за пульт оркестра.

Проект объединяет поэзию, драму, музыку, а также ассоциативный визуальный видеоряд, раскрывающий внутренний мир писателя, эмоциональные переживания героев и культурологический код эпохи.

Композицию поставила по собственному сценарию режиссер Алла Масловская. В сценической версии участвуют петербургские актеры театра и кино заслуженные артисты России Артем Цыпин, Михаил Разумовский, Игорь Черневич, актрисы Елена Калинина и Лаура Пицхелаури.

Важным дополнением к сценическому действию прозвучат стихи из тетради Юрия Живаго, которыми завершается роман.