Музыканты из 10 стран выступят на конкурсе им. Фраучи в Москве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Семнадцать музыкантов из 10 стран выступят на VII Международном конкурсе гитаристов им. Александра Фраучи, очный этап которого стартует во вторник в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.

"Это самый представительный год за всю историю конкурса, несмотря на пандемию. Это как раз говорит о том, что гитара развивается, и что наш конкурс ценится не только в России, но и за рубежом", - отметил художественный руководитель конкурса Дмитрий Илларионов.

Всего на участие в конкурсе поступило 40 заявок из 16 стран. Конкурсантов отбирало по видеозаписям профессиональное жюри.

Прослушивания второго тура пройдут в Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных, а финал в сопровождении оркестра - в Соборной палате 13 ноября. Победителя ждет денежный приз в размере 900 тыс. рублей, а также гитара японского мастера Юичи Имаи. Обладатель второго приза получит 350 тыс. рублей, третьего - 180 тыс. рублей.

Фестивальная программа

Конкурс по традиции будет сопровождать фестиваль, в котором примут участие уже признанные мастера гитары. Десятого ноября в рамках "Фраучи-гала" на сцену Концертного зала РАМ им. Гнесиных выйдут француз Жереми Жув, испанец Рикардо Гальен, камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода" и другие. Двенадцатого ноября гостей Московского международного Дома музыки ждет "Гранд-турнир" с участием Илларионова, Артема Дервоеда и Петрита Чеку из Хорватии.

"У нас будет состязательная подоплека, но все-таки это ближе к рыцарским турнирам, где даже не обязательно было драться. Вместо оружия - наши инструменты и музыка, - пояснил худрук смотра. - У каждого музыканта есть своя специфика, и как раз на этом мероприятии мы увидим, как они по-разному играют музыку одного и того же стиля, создавая при этом более-менее полную картину барокко, романтизма или современной музыки".

На следующий день российские и иностранные звезды будут чествовать победителя конкурса в Соборной палате, а 19 ноября там продемонстрирует свое мастерство один из самых известных гитарных дуэтов в Европе - Дариуш Купински и Эва Яблчиньска из Польши.

Международный конкурс и фестиваль им. Фраучи был основан в 2009 году Марией Латинской-Фраучи в память о ее супруге - гитаристе, педагоге, профессоре гитары Александре Фраучи. За время своего существования он стал крупнейшим гитарным конкурсом в России и СНГ и вошел в пятерку наиболее заметных конкурсов гитары в мире. Смотр проходит раз в два года. ТАСС - информационный партнер конкурса-фестиваля.