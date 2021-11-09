Сочинения Прокофьевых и Брамса прозвучат на фестивале виолончельной музыки Vivacello

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. XIII Международный фестиваль виолончельной музыки Vivacello под художественным руководством заслуженного артиста России Бориса Андрианова открывается во вторник в Москве. В его программу войдут сочинения классиков и современных композиторов, в том числе Сергея Прокофьева и его внука, британского композитора Габриэля Прокофьева, в исполнении признанных мастеров, сообщила пресс-служба смотра.

"XIII Международный фестиваль виолончельной музыки Vivacello пройдет с 9 по 20 ноября 2021 года. В нем наряду с арт-директором фестиваля Борисом Андриановым примут участие всемирно известные виолончелисты Ксавье Филлипс, Дмитрий Яблонский, Альбан Герхардт, Давид Герингас, а также Клайпедский виолончельный октет, Юлиан Рахлин (скрипка), Сара Макэлрави (альт), пианисты Константин Лифшиц и Виктория Постникова, дирижер Олег Каэтани, мастера джаза, литовская танцевальная труппа eiko Dance Company и ведущие московские коллективы - Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского и Российский национальный оркестр", - рассказали организаторы.

Классика и премьеры

На открытии фестиваля в зале "Зарядье" состоится мировая премьера концерта для виолончели и гитары с оркестром "Элиза, мой мираж" французского композитора Самюэля Струка в исполнении художественного руководителя смотра и гитариста Дмитрия Илларионова. Виолончельный концерт Анри Дютийе "Целый мир вдали…" исполнит французский виртуоз Ксавье Филлипс, которого с 20-летнего возраста связывали узы дружбы и сотрудничества с Мстиславом Ростроповичем, которому посвящено сочинение. "Впервые участие в московском празднике виолончельной музыки примет Дмитрий Яблонский, выдающийся солист и дирижер, номинант премии "Грэмми", - сообщили в пресс-службе. Он выступит со Вторым концертом для виолончели с оркестром Йозефа Гайдна одновременно в амплуа солиста и дирижера.

В программе фестиваля также фортепианные квартеты Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганнеса Брамса, совместный концерт фестивалей Vivacello и "Джазовая провинция" с участием российских и зарубежных джазменов, московская премьера шоу Bol ro-Extended литовской танцевальной труппы eiko Dance Company, песни Густава Малера и сочинения Рихарда Штрауса.

Завершится смотр 20 ноября также премьерой: впервые в Москве будет исполнен Виолончельный концерт Габриэля Прокофьева - британского композитора, продюсера и диджея, внука Сергея Прокофьева. "Концерт для виолончели с оркестром принадлежит к числу наиболее компромиссных сочинений Габриэля Прокофьева, создающего произведения на пересечении академической традиции и современной электронной музыки, - отметили организаторы. - В центре композиции - II часть с подзаголовком In memoriam, наполненная воспоминаниями автора о его русских предках и трагических событиях в их жизни в России. В 2018 году Борис Андрианов записал концерт "лондонского Прокофьева" на диск с Уральским филармоническим оркестром для лейбла Signum Records, и этой записи влиятельный британский журнал BBC Music Magazine недавно дал высшую оценку - "5 из 5". Теперь Борис Андрианов представит это сочинение московской публике".

На сцене Концертного зала им. Чайковского Габриэль Прокофьев "встретится" со своим знаменитым дедом: прозвучит его Симфония-концерт для виолончели с оркестром. Кроме того, впервые в Москве выступит немецкий виолончелист Альбан Герхардт. Он сыграет сольную партию в Виолончельном концерте Роберта Шумана.

Фестиваль Vivacello проходит в Москве с 2008 года и представляет виолончельное исполнительство в самых разных художественных контекстах, в сопряжении виолончельной музыки с другими видами и формами искусства. Организатором проекта выступает культурно-благотворительный фонд "U-Art: Ты и искусство" Иветы и Тамаза Манашеровых.