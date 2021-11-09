Русский музей отправит на выставку в Москву серию портретов "Смолянки"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Русский музей предоставит для выставки в Государственном историческом музее, посвященной творчеству художника второй половины XVIII века Дмитрия Левицкого, 90 предметов из своей коллекции, включая серию портретов из цикла "Смолянки". Как сообщили ТАСС в пресс-службе Русского музея, отправка экспонатов состоится во вторник.

"Впервые за 30 лет в Москве пройдет выставка из собрания Русского музея, где будет показана одна из самых знаменитых живописных серий русского художника Дмитрия Левицкого. Совместный проект с Русским музеем продолжает серию юбилейных выставок, посвященных 150-летию Исторического музея, которое будет широко отмечаться в 2022 году. Всего на экспозиции будет представлено более 90 предметов из собрания Русского музея", - отметили в пресс-службе.

Центром экспозиции будет серия "Смолянки", на которой изображены воспитанницы Института благородных девиц, основанного императрицей Екатериной II. По словам представителей пресс-службы, эта серия портретов никогда полностью не покидала постоянную экспозицию Русского музея, лишь иногда отдельные полотна передавали на временные выставки. В Историческом музее все семь портретов воспитанниц Смольного института будут впервые экспонироваться в полном составе вне стен Русского музея.

В экспозицию также войдут портреты Екатерины Великой и инициатора создания института Ивана Бецкого.

Другой раздел выставки будет посвящен Смольному монастырю, где находился Институт благородных девиц с 1764 по 1806 год. На выставке будут показаны также предметы прикладного искусства и исторические фотографии. Выставка в Историческом музее откроется 17 ноября.

Живописец Дмитрий Левицкий (1735 - 1822) - академик Императорской Академии художеств, автор многочисленных картин с изображением своих современников, в том числе нескольких парадных портретов Екатерины II. Он участвовал совместно с Алексеем Антроповым в работе по оформлению коронационных торжеств, связанных с восшествием на престол Екатерины II в 1762 году, писал иконы для московских церквей. В 1771-1788 годах Левицкий преподавал в Академии художеств, руководил классом портретной живописи.