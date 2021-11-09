Победители проекта "Цех драматурга" получат по 1 млн рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пятеро победителей всероссийского открытого проекта "Цех драматургов" получат по 1 млн рублей и возможность увидеть свою пьесу на сцене, сообщила на пресс-конференции в ТАСС во вторник координатор проекта Людмила Цишковская.

"Пятерым победителем этого конкурса будет выделено по 1 млн рублей для того, чтобы они реализовали свои пьесы. Мы договоримся с театрами, которые будут выпускать, и поможем заключить договор, поможем выпустить эти пьесы в качестве спектаклей", - сказала она, отметив, что такую же помощь в реализации проекта получат и победители-киносценаристы.

Заявки на участие в проекте принимают с 1 ноября до 15 декабря. 25 января будут объявлены 15 драматургов и сценаристов, которые пройдут обучение и из числа которых затем выберут победителей. Как предполагают авторы проекта, из 15 человек семь-восемь драматургов пройдут обучение очно, а вторая половина - онлайн. Участвовать в проекте могут граждане РФ до 40 лет.

"Драматург - это очень штучный товар, не товар, а просто бесценный такой бриллиант, который нужно не просто найти, как любой драгоценный камень, но его нужно еще огранить, научить", - отметила Цишковская.

Поэт, драматург Ольга Михайлова в свою очередь заявила, что драматургия отражает состояние общества и является индикатором времени. "Пьесы современных авторов сложные, потому что они написаны по-другому, они написаны по-новому. <…> Через драматургию легче всего обнаружить то, что происходит в обществе в целом", - сказала она. Михайлова отметила, что у современных зрителей, как в кино, так и в театре, есть запрос на серьезные, глубокие художественные работы.

Спрос на драматургов превышает предложение

"Мы ищем сейчас в этом "Цехе драматургов", в этом конкурсе, талантливого человека, который сумеет рассказать о времени и о себе, сумеет рассказать то, что может волновать человека на сегодняшний день", - сообщил ректор Театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев, выразив надежду, что такие современные авторы будут найдены и что найдутся театры, которые заинтересуются этим конкурсом и будут работать с молодыми драматургами.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский, который возглавляет жюри "Цеха драматурга", рассказал, что два года назад, ощущая дефицит в этой сфере, Институт имени Б. Щукина и ГИТИС впервые набрали драматургические магистратуры. Он добавил, что отбор будущих драматургов должен быть таким же строгим, как отбор актеров, потому что это особый склад мышления и особый талант.

Говоря о том, какие тексты он ожидает увидеть на конкурсе, ректор отметил: "Важно, чтобы это были не тексты для сцены, а именно пьесы, которые можно поставить, которые можно играть и которые мы могли бы предложить нашим режиссерам-студентам, чтобы они с нашими студентами-артистами эти спектакли поставили. И таким образом у них будет возможность войти в мир театра, в мир искусства каким-то сегодняшнем новым словом".

Один из руководителей проекта, поэт, драматург Елена Исаева назвала целями конкурса возможность для молодых драматургов открыться и реализоваться, совершенствовать себя и учиться новому.

Главный продюсер "Амедиа продакшн" Наталия Клибанова, которая также вошла в жюри, добавила, что на сегодняшний момент, несмотря на выросший уровень и масштабы кинопроизводства, спрос на авторов превышает предложение, не хватает профессиональных авторов и историй, и сложно найти сценариста, который может на современном языке, профессионально, использую профессиональную драматургию, написать текст.

"Я, может быть, даже больше всех остальных коллег заинтересована в том, чтобы найти этих прекрасных, талантливых ребят, чтобы профессиональные драматурги с ними поработали и, скажем так, поставили их на профессиональные рельсы, которые позволят там дальше работать в кино, театре, на телевидении", - заявила она.