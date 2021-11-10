В "Художественном" пройдет специальный показ фильма "Купе № 6"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Специальный показ фильма "Купе № 6" 21 ноября пройдет в кинотеатре "Художественный" в Москве. Мероприятие состоится в рамках фестиваля, который посвящен дню рождения "Художественного", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

11 ноября 2021 года "Художественному" исполняется 112 лет. День рождения кинотеатр отметит серией премьерных показов самых ожидаемых фильмов сезона в рамках нового ежегодного кинофестиваля, который в этом году пройдет с 17 по 24 ноября.

"В программу вошли 11 картин - это новейшие кинематографические сенсации, отмеченные призами главных мировых кинофестивалей, и шедевры прошлых лет. Также зрителей ожидает еще один фестивальный триумф с Юрой Борисовым в главной роли - специальный показ фильма Юхо Куосманена "Купе № 6". Премьера картины состоялась летом 2021 года на Каннском кинофестивале. По итогам смотра лента была удостоена Гран-при", - сказал собеседник агентства.

Фильм снят по мотивам одноименного романа финской писательницы Росы Ликсом. Сам роман основан на реальных воспоминаниях Ликсом, которая в свое время училась в Москве и путешествовала по Транссибирской магистрали. Показ фильма состоится 21 ноября в 21:30.

"Фестиваль откроется 17 ноября в 19:00 российской премьерой "Французского вестника" Уэса Андерсона. Фильм-альманах с тремя сюжетными линиями, каждая из которых основана на публикациях вымышленного американского журнала "Французский вестник", и несколькими зарисовками из жизни его редакции. Среди фестивальных хитов в "Художественном"упоминаются "Событие" Одри Диван - фильм-победитель Венецианского кинофестиваля этого года, экранизация переведенной на десятки языков автобиографической драмы Анни Эрно о запрете на аборты во Франции 1960-х годов", - сказал собеседник агентства.

Также на фестивале покажут такие картины как "Остров Бергмана", "Утраченные иллюзии", "Капитан Волконогов бежал", "Берлин - симфония большого города" и другие. Все фильмы будут транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Также в честь дня рождения кинотеатра в дни фестиваля каждый 112-й зритель получит подарки от "Художественного".

О кинотеатре

"Художественный" - один из старейших кинотеатров мира. В 2020 году в нем завершились масштабные реставрационные работы. "Художественный" представляет новый для Москвы формат исторического кинотеатра с кураторским подходом к программе. Репертуар составляют избранные прокатные релизы, специальные показы, фестивали и другие события. Большинство фильмов демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.