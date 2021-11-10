Воронежский театр кукол возглавила экс-директор Платоновского фестиваля Любовь Пристинская

ВОРОНЕЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Руководителем Воронежского театра кукол назначена Любовь Пристинская, ранее возглавляющая дирекцию Международного Платоновского фестиваля. На этом посту она сменила Владимира Сафонова, который находился в должности с 2002 года, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"10 ноября приказом департамента культуры Воронежской области на должность директора Воронежского государственного театра кукол им. В.А. Вольховского назначена Любовь Пристинская. С 2014 по 2021 годы она возглавляла дирекцию международного Платоновского фестиваля, зарекомендовала себя как грамотный и эффективный руководитель", - говорится в сообщении.

На этом посту Пристинская сменила Владимира Сафонова, работающего в должности директора театра с 2002 года. По данным пресс-службы, в сфере культуры Пристинская работает уже 23 года. "Перед Любовью Михайловной как новым директором стоит задача сохранить традиции театра кукол, приумножить бесценный опыт коллектива и выстроить системную совместную работу ради общей цели - воспитания детей и молодежи",- уточнили в правительстве области.

Воронежский театра кукол начал работу в 1984 году, за создание его проекта группа архитекторов и художников во главе с Николаем Топоевым в 1990 году была удостоена Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской. Перед зданием театра установили фонтан "Дюймовочка", на земле расположился металлический памятник собаке - Белому Биму Черное ухо, герою одноименной повести писателя Гавриила Троепольского. В 2009 году Воронежскому театру кукол присвоили имя Валерия Вольховского, который работал его художественным руководителем с 1987 по 2003 год.