Театры из пяти городов России покажут спектакли на фестивале "Достоевский. Омск"

ОМСК, 10 ноября. /ТАСС/. Первый международный театральный фестиваль "Достоевский. Омск" стартовал в Омском драматическом театре "Галерка" в преддверии двухсотлетия знаменитого писателя, который провел на омской каторге четыре года. В рамках фестиваля свои постановки по произведениям русского классика представят пять театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Кемерова и Читы.

"Омск в этом году вместе с Москвой и Санкт-Петербургом оказался в центре событий, посвященных 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. <…> Именно здесь, на омской каторге, сформировались убеждения Достоевского, сформировалось его отношение к людям и жизни, которое нашло свое отражение во всех его произведениях. И хотя Федор Михайлович не творил для сцены, буквально через 2 года после его смерти в Москве вышел первый спектакль по его роману "Преступление и наказание". И вот в течение 6 дней на этой сцене театральные коллективы будут искать ответы на вечные вопросы классика", - заявил на церемонии открытия фестиваля губернатор Омской области Александр Бурков.

Фестиваль открылся спектаклем "Братья Карамазовы" театра "Галерка". Драматический театр на Васильевском из Санкт-Петербурга покажет спектакль "Идиот", московская "Школа драматического искусства" - постановку "Рулетенбургъ" по роману Достоевского "Игрок". Театр драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского и Забайкальский краевой драматический театр представят постановки "Записки из Мертвого дома" и "Преступление и наказание".

Художественный руководитель театра "Галерка" Владимир Витько сообщил журналистам, что в фестивале должен был принять участие Московский драматический театр "Сфера" с постановкой "Дядюшкин сон". "Но театр не смог приехать, поскольку у них заболел коронавирусом актер со всеми вытекающими последствиями", - сказал Витько. Он отметил, что из-за пандемии от участия в фестивале вынуждены были отказаться и зарубежные театры.

"Заявлялись театры из Германии, Эстонии, Литвы, Киргизии, Болгарии и других стран, - рассказал он. - И как раз тогда, когда принималось решение, кого приглашать, были закрыты все границы".

По мнению режиссера Большого драматического театра им. Товстоногова (Санкт-Петербург), профессора кафедры театрального искусства института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена и члена жюри фестиваля Андрея Максимова, жюри обязательно необходимо оценивать, как постановка раскрывает идеи Достоевского. "Автор все-таки первичен, режиссер должен идти за автором, за его идеей, - высказал ТАСС свою точку зрения Максимов. - И уже поняв автора, нужно понять, в чем он современен, и строить на этом свою концепцию".

Он подчеркнул, что ставить спектакли по произведениям Достоевского сложно. "Не в каждом театре найдутся артисты, которые смогут его передать, - отметил Максимов. - Например, самое актуальное произведение "Преступление и наказание". Это же просто драматургия "спинного холода". Как можно достичь того понимания и передать, что Раскольников убил, исходя из какой-то идеи?"

О биографии и творчестве Достоевского

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) - великий русский писатель, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1877). В своих ранних произведениях ("Бедные люди", "Неточка Незванова" и других) продолжил гуманистические традиции гоголевского направления в русской литературе, описав страдания "маленького человека" как трагедию социальную. В 1849 году вместе с участниками революционного кружка М. В. Петрашевского был арестован и приговорен к смертной казни, замененной затем четырехлетней каторгой в Омске.

Достоевский пробыл на омской каторге с 1850 по 1854 год. Здесь он работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах города. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевский был сослан в Семипалатинск, где он пробыл до 1859 года.

По словам директора Омского государственного литературного музея имени Ф. М. Достоевского Виктора Вайнермана, пребывание на омской каторге оказало огромное влияние на творчество писателя. Например, здесь он видел каторжан, которые совершили преступления, подобные преступлениям Раскольникова, наблюдал за ними, общался и видел, как они страдали. Благодаря этому он так точно и убедительно раскрыл психологию Раскольникова. "Записки из Мертвого дома" также были написаны под впечатлением от омского острога.

В 1859 году по возвращении в Петербург возобновил литературную деятельность. Вместе с братом издавал журналы "Время" и "Эпоха", где пропагандировал идеологию почвенничества, близкую к славянофильству. В 1860-1870-е годы создал такие всемирно известные произведения, как "Униженные и оскорбленные", "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Братья Карамазовы". Творчество Достоевского оказало глубокое влияние на русскую и мировую литературу.