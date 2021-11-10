Мариинский театр представил новую постановку оперы Гектора Берлиоза "Бенвенуто Челлини

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр показал 10 ноября на Новой сцене первую премьеру 239-го сезона - оперу Гектора Берлиоза "Бенвенуто Челлини" в постановке лауреата "Золотой маски" Алексея Франдетти. Исполнителем заглавной партии на премьере выступил один из ведущих теноров труппы Александр Михайлов.

Музыкальный руководитель и дирижер спектакля народный артист России Валерий Гергиев назвал это событие "важнейшей премьерой". "Опера трудная, достаточно просторная по своим размерам, приближающаяся к опере "Троянцы" и к нашим великим русским операм, которые рассчитаны на несколько часов наслаждения и знакомства с великолепной музыкой", - сказал журналистам маэстро. Он отметил, что выбор Новой сцены для этой постановки объясняется ее огромными техническими возможностями, позволившими осуществить многочисленные задумки постановщика и разнообразные сценические эффекты.

"Мы достаточно часто обращаемся к творчеству Берлиоза. В нашем репертуаре и его "Троянцы", и "Фантастическая симфония", и Реквием, и "Осуждение Фауста", и "Ромео и Джульетта". Это великий французский композитор, которого с Мариинским театром связывала удивительная история. Два его исторических приезда сюда стали громадным событием для музыкантов России, он благотворно повлиял на творчество петербургских композиторов", - отметил Валерий Гергиев, добавив, что он сам очень любит этого автора. Коллектив театра ежегодно бывает на фестивале Берлиоза в Ла-Кот-Сент-Андре.

Постановщик спектакля Алексей Франдетти в своей версии истории о знаменитом скульпторе эпохи Возрождения проводит параллели между историей создания легендарной статуи Персея и историей съемок культового фильма Федерико Феллини "Восемь". "Мысль эта появилась из идеи, заложенной у Берлиоза в опере, а до этого - в мемуарах Челлини. Это идея творческого поиска, творческого кризиса и болезненного рождения правильной идеи и произведения искусства", - говорит режиссер. Бенвенуто Челлини в новой постановке - кинорежиссер, похожий на Феллини, гений, способный творить только в экстремальных для себя условиях.

В постановочной команде спектакля - сценограф Вячеслав Окунев и художник по костюмам Виктория Севрюкова, художник по свету Глеб Фильштинский, хореограф Ирина Кашуба. Премьера прошла с соблюдением действующих эпидемиологических требований.

В 2007 году Гергиев работал над постановкой "Бенвенуто Челлини" на Зальцбургском фестивале. Тогда же оперу Берлиоза впервые поставил в Мариинском театре режиссер Василий Бархатов. Разговорную роль Бенвенуто в том спектакле исполнял Сергей Шнуров. В 2022 году Мариинский планирует отметить 175-летие исторических гастролей Берлиоза в России премьерой постановки драматической легенды "Осуждение Фауста", звучавшей здесь ранее только в концертном исполнении.