Фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ" представит работы 57 киношкол из 20 стран мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ" открывается в четверг в Петербурге на базе Государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) - старейшего кинематографического вуза России. Двадцатый форум посвящен 90-летию народного артиста РФ Игоря Масленникова, воспитавшего не одно поколение мастеров кинематографа.

Фестиваль откроется показом документального фильма "Масленников. Есть ли жизнь после Шерлока Холмса?", снятого учениками профессора - Николаем Котяшем и Вагенаком Балаяном.

"Нам приятно, что Игорь Федорович, удивительный режиссер и замечательный педагог, находится в добром здравии и проведет на фестивале мастер-класс", - сказал журналистам в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС президент фестиваля ректор СПбГИКиТ, профессор Александр Евменов. Он отметил, что в этом году на фестиваль было подано около 400 работ от воспитанников 57 киношкол из 20 стран мира. Из-за рубежа поступила 131 работа студентов 27 киношкол. Они представляют Бельгию, Германию, Израиль, Индию, Испанию, Италию, Китай, Польшу, Словению и другие страны.

Конкурсный отбор проходил в два этапа. На первом отбирались наиболее интересные работы студентов Института кино и телевидения. На втором, международном этапе, петербуржцы, прошедшие отборочный тур, смогут сравнить свое творчество с тем, что представили на смотр их ровесники из разных стран. Этот момент считает очень важной составляющей конкурса председатель жюри международного этапа режиссер, сценарист и продюсер Владимир Котт.

В рамках фестиваля уже второй год подряд пройдет питчинг дебютантов в возрасте от 18 до 35 лет. Работы будут представлены в шести категориях как игрового, документального, так и анимационного кино. Общий призовой фонд питчинга - 3 млн рублей. Четыре проекта получат по 500 тыс. рублей от Союза кинематографистов России и Фонда президентских грантов.

Еще одну секцию фестиваля представляет детский "ПитерКиТ", который собрал 60 работ киношкол со всей России. Они будут оцениваться в семи номинациях по двум возрастным категориям: до 11 лет и с 12 до 18 лет. Один из самых заветных призов этого смотра - подготовка отличившегося дебютанта к поступлению в киновуз. Лауреаты фестиваля будут названы 16 ноября.

О фестивале

"ПитерКиТ" родился в Государственном институте кино и телевидения 19 лет назад и ныне широко известен в России и в мире. Фильмы - победители смотра неоднократно выходили на всероссийскую и международную кинематографическую арену и становились победителями разнообразных фестивалей. "ПитерКиТ" стал площадкой для самых разных инициатив, стартом для новых творческих проектов, местом встречи кинематографической молодежи. В конкурсных программах принимают работы, сделанные в рамках учебного процесса студентами российских и зарубежных киношкол. В разные годы жюри возглавляли Алексей Учитель, Алексей Балабанов, Глеб Панфилов, Владимир Хотиненко, Александр Адабашьян.