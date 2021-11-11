Продолжение триллера "Подслушано" шоураннера Ильи Куликова выйдет в 2022 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Продолжение психологического подросткового триллера "Подслушано" шоураннера Ильи Куликова об исчезновении детей выйдет на KION в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Первый сезон проекта рассказывал о пятерых подростках, которых беспокоит таинственное исчезновение их одноклассников. Они решают провести собственное расследование с помощью соцсетей. "Онлайн-кинотеатр KION объявляет о начале съемок второго и третьего сезонов киносторис "Подслушано" из линейки KION Originals. Новые сезоны продолжат тему первого - это путешествие в узнаваемый мир подростков, чувствующих свое одиночество. Они должны будут противостоять загадочному и пугающему миру, самостоятельно искать выход из опасных ситуаций и взрослеть шаг за шагом", - рассказали в пресс-службе.

Режиссером новых сезонов станет Алексей Петрашевич, шоураннерами - Илья Куликов и Аня Мирохина. "Вся творческая группа работала над тем, чтобы добиться достоверности персонажей и мира подростков. Герои - обычные школьники, которые попали в необычные обстоятельства. Но даже встреча с древним мистическим злом не останавливает их, они твердо намерены добраться до истины", - поделилась креативный продюсер МТС Медиа/KION Наташа Исакова.

Проект снят в экспериментальном формате киносторис, который позволяет зрителям смотреть его как полнометражный фильм, либо как сериал из коротких эпизодов. Премьера новых сезонов запланирована на 2022 год.