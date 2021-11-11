В России впервые покажут киноконцерт по "Звездным войнам"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Музыка первой части "Звездных войн" 13 ноября впервые в России прозвучит в исполнении симфонического оркестра. Об этом сообщила в четверг пресс-служба организатора киноконцерта.

За пульт оркестра "Русская филармония" в московском зале "Зарядье" встанет Сергей Тарарин.

"Фильм 1977 года "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", положивший начало легендарной саге, будет впервые показан в России в формате киноконцерта 13 ноября, - говорится в анонсе. - Формат киноконцерта позволит совершенно по-новому ощутить величие и размах музыкальных произведений, написанных для саги "Звездные войны" композитором Джоном Уильямсом".

Организаторы киноконцерта отметили, что в 2005 году музыка Уильямса, включая "Имперский марш", была признана Американским институтом киноискусства лучшей музыкой к американскому фильму всех времен.

"Саундтрек также был сохранен Библиотекой Конгресса в Национальном реестре звукозаписи как "культурно, исторически или эстетически значимый". Всего за плечами у именитого композитора пять премий "Оскар", четыре премии "Золотой глобус", семь премий Британской киноакадемии, пять премий Emmy и 23 премии Grammy, - напомнили организаторы киноконцерта.

По словам руководителя группы компаний Zapomni - организатора вечера - Сурена Тер-Овсепяна, запланирована серия концертов, включающая другие эпизоды киносаги.