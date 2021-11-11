В Уфе впервые состоялась региональная программа премии "Золотая маска"

УФА, 11 ноября. /ТАСС/. "Вечер современной хореографии. Акрам Хан/Иржи Килиан/Охад Нахарин" Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко открыл 11 ноября первую региональную программу премии "Золотая маска" в Уфе. Также зрители увидят постановку "Сон в летнюю ночь" театра "Мастерская П.Н. Фоменко", передает корреспондент ТАСС из Башкирского государственного театра оперы и балета.

"Вечер современной хореографии" будет показан в Уфе 11 и 12 ноября, художественный руководитель балетной труппы МАМТ Лоран Илер на пресс-конференции перед показом отметил, что этой постановкой он в некоторой степени отдает дань своему наставнику, уроженцу Уфы Рудольфу Нурееву. "Для меня Акрам Хан и Иржи Калиан - это хореографы-классики, и я счастлив, что этот красивый спектакль мы можем показать в Уфе. Это очень знаково для меня, потому что, когда в парижскую оперу приехал Рудольф Нуреев, он открыл для нас, классических артистов, новую пластику, стиль, познакомил нас с этим. Мне кажется, что я продолжаю его дело в России, я многому у него научился", - сказал Илер.

"Золотая маска" продолжится в Уфе 17 и 18 ноября спектаклем "Сон в летнюю ночь" театра "Мастерская П.Н. Фоменко". Для каждого региона организаторы фестиваля стараются подобрать наиболее подходящий репертуар. "Мы выясняем между собой, какие спектакли больше подходят, какие меньше, и на основании этого уже выбираем, что привезти. Но все спектакли номинированы, или в лонг-листе, мы привозим лучшее, что есть", - сообщил журналистам президент "Золотой маски" Игорь Костолевский.

Зрители встречали каждый номер долгими овациями.

О "Золотой маске"

Российскую национальную театральную премию и фестиваль "Золотая маска" учредил в 1993 году Союз театральных деятелей России. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол. В 2022 году фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры России и правительства Москвы.