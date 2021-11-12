В Третьяковской галерее открывается ретроспективная выставка художника Бориса Кочейшвили

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ретроспективная выставка живописца, графика, скульптора и поэта Бориса Кочейшвили "Я и они" открывается в Новой Третьяковке на Крымском валу. Экспозиция включает более 100 произведений и охватывает работы с 1970-х годов и до последнего времени.

"Показ работ современных художников для Третьяковской галереи чрезвычайно важен, это наша стратегическая задача - еще Третьяков собирал произведения и показывал в своей галерее [работы] современных художников. Мы представляем выставку Бориса Кочейшвили, который очень соответствует концепции парадигмы многогранности. График, скульптор, живописец, поэт, музыкант. Даже беглое знакомство с выставкой, чтение цитат, которые приведены, знакомство с аудиоспектаклем покажет зрителю, что, действительно, художник обладает дарованием в области изобразительного искусства, литературным даром и увлечен музыкой", - рассказала журналистам накануне открытия выставки заместитель генерального директора Третьяковской галереи Марина Эльзессер.

В состав экспозиции в Третьяковской галерее вошли произведения всех видов и жанров искусства, в которых работает Борис Кочейшвили. Представлены графические листы конца 1970-х, живописные произведения 2020-х. Ярким акцентом в экспозиции стал особый экспонат - деревянный стул-трон, который архитектор выставки Алексей Подкидышев разместил под потолком. Этот объект символизирует незримое и постоянное присутствие автора в выставочном пространстве.

Кроме того, представлены скульптурные рельефы, выполненные в последние годы. Для их демонстрации сконструирован короб-сцена с динамическим светом. Завершает выставку выполненный в дереве портрет Бориса Кочейшвили работы знаменитого скульптора Аделаиды Пологовой.

Совместно с московским театром "Liquid theatre" для выставки подготовлен аудио спектакль "Я и они", который доступен посетителям по скачанному QR-коду у входа на экспозицию. Гости музея могут услышать голос мастера, его стихи и рассуждения о пути художника, комментарии куратора Тамары Веховой, реплики театрального режиссера Юрия Погребничко в сопровождении звуков мастерской и оригинальной музыки Кочейшвили.

Выставка будет работать до 9 января 2022 года.

О художнике

Борис Кочейшвили (1940) известен публике и специалистам как график. При этом он также много лет пишет картины, создает скульптурные произведения. Работы художника представлены в собраниях Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Государственного музея Востока, Государственного Русского музея, Музея Людвига (Германия), Национальной галереи Грузии, Музея AZ, а также более чем в тридцати российских региональных художественных музеях и в частных собраниях по всему миру.