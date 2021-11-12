Группа "Иванушки International" отметит юбилей концертами в Москве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Группа "Иванушки International" дважды - 12 и 13 ноября - выступит в "Крокус Сити Холле" в честь своего 25-летия. Шоу были запланированы год назад и перенесены из-за пандемии, рассказал ТАСС бессменный солист группы Андрей Григорьев-Апполонов.

"Юбилейный запал за год, конечно, остыл, но! Пыл же может повториться. И именно это мы почувствовали на репетиции нашего шоу, - поделился музыкант. - Мы все выдохнули, переболели, нагастролировались в этот год и соскучились по большой сцене".

По его словам, программа праздничных концертов не смогла вместить все хиты группы, и музыканты ориентировались на свои личные предпочтения.

"Мы принципиально решили не включать в программу новые песни, потому что гости не будут их напевать. Даже больше скажу, не все известные песни с первых трех альбомов вошли в программу - итак шоу будет продолжаться практически три часа", - пояснил Григорьев-Апполонов. Зрители обязательно подпоют выдержавшим проверку временем хитам "Тополиный пух" и "Безнадега точка ру".

Продюсер Игорь Матвиенко собрал группу "Иванушки International" в 1995 году. Кастинг тогда вместе с Григорьевым-Апполоновым прошли Игорь Сорин и Кирилл Андреев, который также выступает с коллективом по сей день. С 2013 года в группе поет Кирилл Туриченко. Название коллектива было придумано не сразу, участники группы шутили, что с годами переименуются в "Иван Иванычей".

Секретом успеха "Иванушек" Андрей Григорьев-Апполонов считает хорошие песни. "Какие-то песни и артисты забывают через год, а нам повезло. Подфартило юным музыкантам - нам же было тогда по 25 лет. И вот на протяжении стольких же лет мы кайфуем", - говорит он.