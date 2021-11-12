Картины из программы фестиваля "Кино без барьеров" покажут в "Гараже"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Фильмы из программы Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью "Кино без барьеров" покажут в лектории музея "Гараж" с 12 по 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба организаторов события.

"Музей современного искусства "Гараж" совместно с Международным кинофестивалем о жизни людей с инвалидностью "Кино без барьеров" открывает цикл совместных кинопоказов. Фильмы программы нацелены на то, чтобы изменить отношение людей к инвалидности, и доказывают, что каждый человек ценен как личность", - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль "Кино без барьеров" проводится Региональной общественной организацией людей с инвалидностью "Перспектива" уже 20 лет, за время его существования зрителям представили свыше 700 фильмов из разных стран. Музей и фестиваль проводят совместные показы с 2015 года.

Отдел инклюзивных программ "Гаража" совместно с командой смотра подготовили тематическую подборку из трех картин. Режиссер фильма "Путешествие. История любви" Фанни Бройнинг по сюжету отправляется в семейную поездку с пожилыми родителями на новом фургоне, который отец - увлеченный фотограф - приобрел после того, как маму автора работы парализовало.

Картина "Две дороги" расскажет об инклюзии через музыку, дружбу и приключения на примере чешской рок-группы, участники которой - люди с инвалидностью. После показа гостей музей ждет сет группы "Смешали чувства" фонда "Антон тут рядом" и музыканта Ладомира Зелинского. Третий проект "Видеть невидимое" посвящен 17 женщинам с аутизмом из Исландии, которым пришлось адаптироваться в обществе, не приспособленном для аутичных людей.

Посетить все показы зрители смогут бесплатно по предварительной регистрации. Вход в музей "Гараж" по распоряжению властей Москвы осуществляется только при наличии QR-кода и оригинала паспорта.