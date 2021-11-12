МАМТ представит премьеру оперы Джузеппе Верди "Риголетто"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) представит в пятницу премьеру новой постановки оперы Джузеппе Верди "Риголетто", осуществленной режиссером Владимиром Панковым. Первая серия премьерных показов пройдет на Основной сцене с 12 по 14 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Там отметили, что "предыдущая премьера "Риголетто" датирована 1939 годом". "Эта опера в нашем театре была поставлена еще К. С. Станиславским, причем сам Константин Сергеевич не успел закончить постановку. Спектакль вышел в свет уже после его смерти, работу над ним продолжили Всеволод Мейерхольд и Павел Румянцев. Художником спектакля стал Михаил Бобышов", - рассказала собеседница агентства.

Она обратила внимание, что новую постановку на сцене МАМТ осуществил основоположник жанра саундрамы Владимир Панков, впервые выступивший как оперный режиссер. "В качестве дебюта худрук оперной труппы МАМТ Александр Титель предложил Панкову одну из самых популярных опер - "Риголетто" Джузеппе Верди, которая, кстати, на сегодняшний день не идет ни в одном музыкальном театре Москвы", - проинформировала представитель пресс-службы.

По ее словам, вместе с Владимиром Панковым над оперой "Риголетто" работают главный дирижер театра Феликс Коробов, художник Максим Обрезков, хореограф Екатерина Кислова, видеохудожник Кирилл Плешкевич.

"В заглавной партии выступит приглашенный грузинский баритон Николоз Лагвилава, прославившийся исполнением роли Риголетто на сценах ведущих оперных домов мира. Основные партии также репетируют Андрей Батуркин и Алексей Шишляев (Риголетто), Чингис Аюшеев, Владимир Дмитрук и Сергей Кузьмин (Герцог), Лилия Гайсина, Маргарита Гуща, Дарья Терехова (Джильда) и другие. В новой постановке заняты не только солисты оперы и хор, но и артисты балета МАМТ", - уточнила представитель пресс-службы, добавив, что "современное прочтение оперного хита обещает быть ярким событием в театральной жизни столицы".

Создатели о спектакле

Перед премьерой своими мыслями о новой оперной постановке поделились ее создатели и участники. Так, режиссер Владимир Панков признался, что "влюбился в музыку Верди".

"Я благодарен Александру Борисовичу Тителю (худрук оперной труппы МАМТ) за то, что он посвящает меня в оперу. Он предложил "Риголетто", и я просто влюбился в музыку Верди и в оперу вообще. Для меня - это целое открытие! Мне интересно, насколько моя саундрама может пригодиться в опере. Я же ставлю музыку, а в постановке "Риголетто" очень важна сама музыка и те акценты, которые расставил Верди. Мы очень внимательно относимся к акцентам и переходам в музыке, а не к своим собственным режиссерским амбициям", - заявил постановщик.

Со своей стороны главный дирижер МАМТ Феликс Коробов сообщил, что обратился к "оригинальным партитурам Верди". "В спектакле музыка звучит без вставок и купюр", - заверил маэстро. "Как известно, в "Риголетто" есть четыре популярные арии, и все ждут эти номера. Но между ними - море музыки, море эмоций и очень важных смысловых акцентов, поэтому задача - не дать зрителю с комфортом опуститься в кресло, а все время держать публику в напряжении", - сформулировал поставленную цель дирижер.

В таком же ключе высказался и исполнитель партии Риголетто - приглашенный грузинский баритон Николоз Лагвилава. Он подтвердил, что Риголетто - его коронная роль, которую он уже много лет поет в разных театрах мира. Характеризуя своего героя, артист говорит, что "это и политик, и гангстер, но прежде всего он отец". "Оперу "Риголетто" считают мелодрамой, но для меня она была и остается драмой, даже трагедией. По-моему, это трагедия человека", - резюмировал певец.