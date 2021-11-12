Манеж в Петербурге открыл выставку работ более 100 русских художников из 39 ведущих музеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Масштабный межмузейный проект "Покой и радость", представляющий работы более 100 русских художников, открылся в пятницу в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге. Посетители увидят произведения Василия Тропинина, Ореста Кипренского, Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи и других мастеров из коллекций четырех десятков музеев России и зарубежья.

"На экспозиции в Манеже не будет баталий, душераздирающих драм, пылких страстей, обостренных эмоций, пугающего мистицизма. Выставка "Покой и Радость" - это идиллическое повествование об искусстве, которое не вступило в эпоху тотальной трансформации", - привели в пресс-службе Манежа слова куратора экспозиции, ректора Санкт-Петербургской академии художеств Семена Михайловского.

Дизайн выставки разработан в сотрудничестве с архитектором Агнией Стерлиговой. "Мы создавали такой макет, модель идеального мира, идеального музея, в котором ничто не отвлекает нас от созерцания", - рассказала она журналистам в преддверии открытия выставки. В аванзале, в котором создатели экспозиции намеренно оставили много свободного пространства, посетителей встречают розовые облака со спускающимися качелями. Сама выставка включает несколько тематических разделов: образы Италии, которая для русского художника являлась мечтой о красоте и гармонии, природа, фольклорные мотивы, тихие радости домашних будней с простыми повседневными занятиями и ряд других.

В последнем зале (раздел "Эпилог") показывают видео, смонтированное из двух вариантов произведения художника Михаила Нестерова "Видение отроку Варфоломео": на нем эскиз превращается в картину, а затем картина вновь возвращается к эскизу. Сам художник считал эту работу - о гармонии с природой, религии и мессианстве - главной в своей жизни. Выставку, разместившуюся на двух уровнях, сопровождает саундтрек, специально созданный для проекта композитором и пианистом Антоном Батаговым.

По словам куратора, пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция во многом повлияли на выбор темы экспозиции. В нее вошли работы как знаменитых мастеров, так и малоизвестных широкой публике художников - это картины из разных городов, разных музеев, которые объединяет то, что все они излучают покой и радость, которых людям не хватало в последнее время, отметили создатели проекта.

Среди музеев, которые предоставили картины для выставки: Третьяковская галерея, Русский музей, Государственный музей А. С. Пушкина, Национальный художественный музей Республики Беларусь, музеи-заповедники "Гатчина", "Павловск", "Петергоф" и "Царское Село" и многие другие. Экспозиция будет доступна для посещения по 30 января 2022 года.