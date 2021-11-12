Коллекция русских литературных рукописей выставлена на торги в Лондоне

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Частная коллекция русских литературных рукописей ориентировочной стоимостью от 700 тыс. до 1 млн фунтов ($935 тыс. - $1,33 млн) уйдет с молотка в британской столице. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в аукционном доме Christie's, который с 17 ноября по 1 декабря проведет онлайн-торги под названием "Изгнанники и идеалисты: частная коллекция русских литературных рукописей".

Всего коллекционерам будут предложены 250 лотов, охватывающих два века русской словесности от 1800 года до наших дней. Так, наследие писателя Льва Толстого представлено несколькими фрагментами рукописей, один из которых относится к поздней повести "Хаджи-Мурат", а другой - к книге "Что такое искусство?". Эстимейт первого составляет 10-15 тыс. фунтов ($13-20 тыс.), второго - 15-20 тыс. фунтов ($20-27 тыс.). Также будут представлены письма Толстого, которые затрагивают темы творчества и общественной жизни, и шесть подписанных фотографий.

Порядка 50 писем Ивана Тургенева позволят пролить свет на его судьбу и работу, а также на те вопросы, которые волновали его как писателя. "Особого упоминания заслуживает его переписка с переводчиком Августом Видертом, состоящая из восьми писем, ранее принадлежавших Сержу Лифарю", - заметили в аукционном доме, добавив, что среди корреспондентов Тургенева были также Ги де Мопассан, Жорж Санд и Джордж Гиссинг.

В числе лотов есть автограф письма Максима Горького Виктору Васнецову о состоявшейся 8 октября 1900 года первой встрече с Толстым на трех страницах. Именно во время этой встречи Софья Толстая сделала знаменитый снимок с изображением двух писателей.

Помимо этого на торги будут выставлены бумаги, связанные с судьбами Ивана Бунина, Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского. Вниманию коллекционеров будут предложены краткая рукописная автобиография на трех страницах Михаила Булгакова и рукопись поэмы "Попытка комнаты" Марины Цветаевой. Эстимейт каждого лота составляет 20-30 тыс. фунтов ($27-40 тыс.). Также на торги будут выставлены автографы стихотворений Анны Ахматовой и Велимира Хлебникова, фрагмент рукописи знаменитого модернистского романа Андрея Белого "Петербург", два стихотворении для детей Даниила Хармса, письмо Василия Жуковского и мини-автобиография Алексея Константиновича Толстого.