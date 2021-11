Продолжение сериала "Секс в большом городе" выйдет 9 декабря

ТАСС, 12 ноября. Продолжение американского сериала "Секс в большом городе" (Sex and the City, 1998-2004) под названием And Just Like That... ("И вот так просто...") станет доступно для зрителей на стриминговой платформе HBO Max 9 декабря. Это следует из видео-ролика, размещенного в пятницу на канале HBO в YouTube.

"Сериал сосредоточится на Кэрри, Миранде и Шарлотте", - говорится в сопровождающем видеоролик тексте. Новые серии станут продолжением истории подруг, которые "проходят путь от сложных реалий жизни и дружбы в возрасте 30 лет к еще более сложным реалиям жизни и дружбы в возрасте 50 лет".

Многие зрители в комментариях к записи выразили разочарование в связи с тем, что проект покинула Ким Кэтрол, сыгравшая четвертую подругу - Саманту.

В съемках сериала также участвовал актер Уилли Гарсон, прославившийся благодаря роли лучшего друга главной героини. Он умер 22 сентября на 58-м году жизни.

"Секс в большом городе" начал выходить в 1998 году на кабельном канале HBO, всего было снято шесть сезонов. Сериал основан на одноименном романе Кэндес Бушнелл. Действие многосерийной комедийной драмы о четырех подругах, независимых успешных женщинах, разворачивается в Нью-Йорке. В телесериале поднимаются различные социальные темы: феминизма, роли женщины в современном обществе, однополых отношений, секса и любви.

Несмотря на равную значимость героинь, каждый эпизод строится вокруг одной из них - автора популярной колонки в вымышленной газете New York Star - Кэрри Брэдшоу, роль которой исполнила Сара Джессика Паркер. Ее персонаж пользовался широкой популярностью во время эфира сериала, а позже критиками был признан одним из выдающихся женских персонажей в истории американского телевидения. В 2008 и 2010 вышли два полнометражных фильма по мотивам сериала - "Секс в большом городе" и "Секс в большом городе - 2".