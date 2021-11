Ремейк мультфильма "Пиноккио" выйдет осенью 2022 года

ТАСС, 12 ноября. Студия Disney выпустит киноремейк мультфильма "Пиноккио" (Pinocchio, 1940) осенью 2022 года на стриминговом сервисе Disney+. Об этом сообщается в пятницу в Twitter платформы.

"[В фильме] снимутся Том Хэнкс, Синтия Эриво, Люк Эванс, а также прозвучат голоса Джозефа Гордон-Левитта, Кигана-Майкла Ки и Лоррейн Бракко", - говорится в сообщении.

Режиссером выступит Роберт Земекис, снявший картину "Форрест Гамп" (Forrest Gump, 1994), трилогию "Назад в будущее" (Back to the Future) а также анимационно-игровой фильм "Кто подставил кролика Роджера?" (Who Framed Roger Rabbit, 1988) и мультфильм "Рождественская история" (A Christmas Carol, 2008).

Disney анонсировала создание адаптации "Пиноккио" еще в 2015 году.

В заявлении не уточняется, выйдет ли фильм в кинотеатрах. Стриминговый сервис Disney+ в России не работает.

"Пиноккио" - второй по счету полнометражный мультипликационный фильм Disney, снятый по мотивам сказки "Приключения Пиноккио" итальянского писателя Карло Коллоди. Главный герой книги - деревянный мальчик, чей нос увеличивается всякий раз, когда Пиноккио говорит неправду. Мультфильм вышел в 1940 году. Он получил премии "Оскар" за лучшую песню и за лучший оригинальный саундтрек.