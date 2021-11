В пригороде Салоник создают мини-Голливуд для съемок зарубежных фильмов

САЛОНИКИ /ГРЕЦИЯ/, 12 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Презентация крупной киностудии для съемок зарубежных кинофильмов на севере Греции состоялась в пятницу в рамках 62-го международного кинофестиваля, который проходит в Салониках с 4 по 14 ноября.

Согласно проекту создания киностудии региона Центральная Македония, строительство помещений которой началось около городка Терми в пригороде Салоник, кинокомплекс расположится на территории площадью 15 тыс. кв. м., а общая площадь его зданий составит 25 тыс. кв. м. Планируется, что тут будет создана собственная киностудия наподобие Голливуда - с восемью павильонами, сотнями сотрудников и миллионами евро в виде инвестиций. Строительство должно было начаться еще в 2019 году, но из-за пандемии затянулось и стартовало только этим летом.

На презентации киностудии выступил художественный директор Салоникского международного кинофестиваля Орестис Андреадакис, который обратил внимание на сложный период, который предшествовал запуску строительства. "Это было трудное время. Но мы снова здесь, мы снова вместе. Мы находимся в Центральной Македонии, чтобы научиться снимать тут фильмы. Это лучшее место для съемок картин", - сказал директор.

Губернатор региона Центральная Македония Апостолос Тзитзикостас провел презентацию региональной киностудии, которая, по его словам, является первым полноценным съемочным комплексом, уже работающим в Греции. "Мы были первым регионом Греции, создавшим киностудию. Это произошло, как только я узнал, что президент и генеральный директор Национального центра аудиовизуальных средств и связи (EKOME) Панос Куанис внес [в законодательные органы] новые законопроекты, которые дадут возможность представителям зарубежной киноиндустрии снимать у нас фильмы. Первое, что я сделал, - это поехал в Голливуд с моими помощниками, чтобы познакомить все крупные голливудские кинокомпании с Центральной Македонией", - сказал губернатор.

По его словам, есть очень много элементов, которые делают Центральную Македонию идеальным местом для кинопроизводства. "Прежде всего это очень большой регион с разными природными ландшафтами, от гор до озер и лесов. В любое время года можно снимать фильмы. Всегда хорошая погода. У нас прекрасные города и, конечно же, люди, которые могут помочь и поддержать такие начинания", - пояснил Тзитзикостас. Он упомянул фильмы с участием голливудских звезд, которые уже были сняты или, как ожидается, будут сниматься в Центральной Македонии в этом году. "Это фильм The Enforcer с Антонио Бандерасом в главной роли, картина The Expendables 4 с Джейсоном Стэйтемом и другими прекрасными актерами, а также лента Behind the Haystacks, которая снималась в городе Килкис", - сказал он.

Интерес и со стороны индийской киноиндустрии

По словам главы региона, большой интерес к производству фильмов в Центральной Македонии проявляют как греческие, так и международные компании, в том числе некоторые из Болливуда [киноиндустрии индийского города Мумбаи]. По его словам, киностудия Центральной Македонии действует очень активно и готова предоставить любую помощь, необходимую для кинопроизводства. "Динамика производства фильмов в регионе, как ожидается, увеличится после создания новых помещений киностудий, которые строятся в районе Терми", - подчеркнул губернатор.

"У меня были интересные дискуссии и встречи с представителями Болливуда, - продолжил Тзитзикостас. - Голливуд, безусловно, является отраслью номер один в мире, но есть и другие, кто начал проявлять интерес к Салоникам. Мы здесь, чтобы помогать этим людям: от сокращения бюрократии до оказания им помощи в получении необходимых лицензий, от блокировки дорог, где будут проходить съемки, и до получения разрешений на приобретение взрывчатых веществ. Еще одна тема, которую я обсуждал с сотрудниками компании Millennium Productions Голливуде, - это строительство помещений салоникской киностудии, которые будут расположены в очень красивом районе в Терми. Уверен, что в будущем они привлекут туда съемки многих фильмов". По словам губернатора, сразу после рождественских праздников он сможет анонсировать съемки на севере Греции новой крупной картины.

В свою очередь Роб Ван Норден, продюсер и менеджер по производству американской компании Millennium Media, известной по таким фильмам, как "Рэмбо: Последняя кровь", "Кодекс киллера" и другим, отметил, что было много причин, по которым они решили приехать для съемок в Грецию. По его словам, это принятые страной новые законы, которые проложили путь кинопроизводству в Греции, а также люди, которые этим тут занимаются. "Изначально географическая близость Салоник к существующей уже производственной базе кинокомпании в Болгарии давала возможность быстрой переброски специализированного оборудования для съемки фильмов, а в таких случаях требуется скорость, - сказал он. - Мы могли привезти спецтехнику, прицепы для актеров, освещение".

По словам продюсера, греческие власти и специалисты киноиндустрии оказывают большую помощь в подборе мест для съемок и их организации. "Мы работаем с МИД Греции, так как актерам нужны визы, виды на жительство, документы по COVID-19. И министерство обороны нам помогло. Мы проводили съемки на греческих танках и бронетранспортерах", - сказал он.

Кинокомпания Millennium Media со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе - одна из старейших независимых продюсерских компаний в мире. Она занимается кинопроизводством с 1992 года и тесно сотрудничает с Nu Boyana Film Studios, крупнейшей кинопроизводственной компанией в Европе, располагающей самым современным оборудованием.

Денежные скидки и налоговые стимулы

По закону, принятому греческим парламентом в 2017 году, Греция предложила иностранным продюсерам скидку в размере 25% для покрытия части расходов на национальное и международное аудиовизуальное производство. В сентябре 2018 года были внесены поправки в закон, в результате чего денежная скидка на расходы в виде финансирования из фонда греческих государственных инвестиций для такого производства увеличилась до 35%.

Программа государственных инвестиций Греции на 2018-2022 годы включает €75 млн на финансирование возврата денег за выпуск аудиовизуальной продукции на греческой территории. Запущен в действие еще один инструмент финансирования - освобождение от уплаты налога или возврат налога. Это позволит вычесть 30% из чистого налогооблагаемого дохода производителей аудиовизуальной продукции, что в сочетании с возвратом денежных средств может сократить общие производственные затраты на кинопроизводство в Греции до 50%.

В свою очередь Национальный центр аудиовизуальных средств и связи сообщил о выделении €5 млн на проект создания 15 киностудий для съемки зарубежных фильмов во всех регионах Греции.