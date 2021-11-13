В Москве назовут обладателя Гран-при танцевальной премии "Весна священная"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Финал национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная" состоится 13 ноября в Москве в театре "Русская песня". Об этом сообщила пресс-служба смотра.

В Москве соберутся победители региональных этапов премии, проходивших в 2020 году в разных городах. "Наша миссия - объединить молодежь со всей страны и дать ей творческий импульс рядом с признанными профессионалами", - рассказала художественный руководитель премии "Весна священная" народная артистка России Илзе Лиепа.

Кульминацией вечера станет спектакль "Сказ о том, как Матвей Огненное Лихо одолел" по мотивам эпосов народов России. Главный герой Матвей отправляется в путешествие по необъятным просторам родины, чтобы победить злое Лихо и освободить от него родную землю. На своем пути Матвей преодолевает самые разные сложности, сопротивляется искушениям и находит свою любовь.

Над спектаклем работают режиссер Светлана Землякова, сценарист Андрей Тупиков, автором либретто выступила Ольга Собенина, художником-постановщиком - Анатолий Нежный, костюмы подготовила Екатерина Котова. Команда работает под художественным руководством балетмейстера Елены Богданович и Илзе Лиепа. В постановке участвуют 140 танцоров из девяти городов: Москвы, Екатеринбурга, Керчи, Магнитогорска, Нефтекамска, Оренбурга, Самары, Черкесска и Ульяновска. Хореографы специально приезжали к ним для постановки танцевальных фрагментов. В спектакле задействовали известных актеров Екатерину и Александра Стриженовых, Сергея Друзьяка.

Национальную премию детского и юношеского танца "Весна священная" учредил в 2016 году Благотворительный фонд содействия развитию хореографического искусства под руководством Илзе Лиепа.

"В основе проекта лежит замечательная идея - поддержка детско-юношеских танцевальных коллективов из разных уголков нашей страны, - отметила в приветственном слове участникам министр культуры России Ольга Любимова. - Для молодых талантов это уникальный шанс поработать с ведущими мастерами театрального искусства. Проведение Национальной премии способствует общему развитию хореографии в России, появлению новых тенденций в области танца, а также позволяет вывести любительские коллективы на новый профессиональный уровень".