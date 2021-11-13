Премьер Греции с трибуны ЮНЕСКО призвал Лондон вернуть шедевры Парфенона

АФИНЫ, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в выступлении на праздновании 75-летия основания ЮНЕСКО в Париже призвал Великобританию вернуть мраморные шедевры храма Парфенон, незаконно вывезенные из Греции в ХIХ веке и экспонирующиеся в настоящее время в Британском музее в Лондоне.

Премьер отметил, что не может быть диалога между нациями, если нет диалога между культурами, который предполагает уважение к истории, культурному наследию и самобытности каждой нации. "На мой взгляд, это означает, что знаковые памятники, неразрывно связанные с самобытностью нации, должны принадлежать этой нации, - сказал Мицотакис. - Давайте рассмотрим вопрос о скульптурах Парфенона, которые являются чрезвычайно важной частью мирового культурного наследия, и в то же время они, возможно, являются наиболее важной символической связью между современными греками и их предками. Большая часть этой коллекции выставлена в Музее Акрополя, в нескольких сотнях метров от Парфенона. Тот факт, что на месте, на их родине, можно увидеть скульптуры Парфенона, визуально связанные с памятником, который придает им универсальный блеск, - это очень важный момент". Однако, по словам премьера, до тех пор, пока часть коллекции остается отчужденной в Лондоне, эта связь не будет полностью оценена. "По этой причине я считаю, что необходимо, чтобы скульптуры Парфенона, находящиеся в Лондоне, были воссоединены с большей частью коллекции скульптур Парфенона в Афинах", - подчеркнул Мицотакис, слова которого приводит газета "Прото тема".

Он отметил, что в сентябре этого года ключевой шаг был сделан Межправительственной комиссией ЮНЕСКО по содействию возвращению культурных ценностей. "Впервые она единогласно приняла решение, в котором признается, что дело носит межправительственный характер и, следовательно, обязанность вернуть скульптуры Парфенона полностью касается правительства Великобритании. Соединенное Королевство должно вступить в добросовестный диалог с Грецией. И я прошу его это сделать", - сказал Мицотакис.

Премьер также отметил, что в этом году исполняется 200 лет с начала борьбы за независимость Греции. "Не могло бы быть лучшего момента, чем этот, для возвращения недостающей части и воссоединения скульптур Парфенона в том месте, где они появились, в Греции", - сказал Мицотакис.

Кража греческих артефактов британским послом

Бывший британский посол в Константинополе лорд Элгин переправил в ХIХ веке в Англию 12 фигур с фронтонов Парфенона, множество плит с орнаментами, кариатиду из портика храма Эрехтейон и ряд других бесценных фрагментов. То, что осталось у Греции, демонстрируется в открытом в 2009 году новом Музее Акрополя. Афины добиваются воссоединения всей скульптурной композиции Парфенона в этом музее. Греческие власти неоднократно требовали от Лондона возвращения "коллекции Элгина" как неотъемлемой части национального достояния, но британская сторона отвечает отказом.

В 1801 году лорд Элгин получил разрешение султана управлявшей тогда Грецией Османской империи на то, чтобы сделать чертежи и создать копии древностей Афинского акрополя. Однако агенты Элгина в течение 1801-1811 годов вывезли из Афин почти половину уцелевших скульптур храма. Некоторые из них они подбирали у подножия Парфенона, а другие варварски выламывали из стен здания. В 1816 году коллекция похищенных артефактов Парфенона была выкуплена у Элгина Британским музеем.

Эксперты ставят под сомнение законность действий Элгина и его агентов, которые основывались на фирмане (разрешении) османского султана. Считается, что оригинальный документ не сохранился, а имеется лишь его перевод на итальянский язык. Как подчеркнула в 2008 году комиссия специалистов, анализировавшая фирман султана, хранящийся в Британском музее, этот документ "не содержит ни подписи, ни печати султана", а потому не может считаться законным подтверждением правомочности нахождения артефактов Парфенона в Великобритании.