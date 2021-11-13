Премьера киноальманаха о Екатеринбурге и его жителях состоится в день 300-летия города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Свердловская киностудия планирует представить премьеру киноальманаха о Екатеринбурге в день 300-летия города в 2023 году. Об этом сообщил в субботу ТАСС креативный продюсер киностудии Евгений Григорьев.

Ранее Григорьев сообщил ТАСС в кулуарах Российской креативной недели, что Свердловская киностудия планирует снять киноальманах о Екатеринбурге, рассказав о его жителях. Сроки реализации проекта не назывались.

"Проект по плану должен быть завершен к 2023 году ко дню рождения Екатеринбурга. Собственно, в этот день должна состояться премьера", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что дальнейшие планы после премьеры - фестивальные показы, кинотеатральный релиз и стриминговые сервисы - будут зависеть от ситуации, в том числе с пандемией коронавируса.

В группе киностудии во "ВКонтакте" ранее сообщили, что документальный проект "Код города" успешно прошел питчинг неигровых фильмов Минкультуры России. Проект включает не только съемки фильма, но и кинолабораторию - она будет длиться девять месяцев. Все истории "кинопортрета города" снимут молодые авторы из Екатеринбурга, тема альманаха: "Кто мы, откуда мы, куда мы идем".

Ранее Министерство культуры РФ сообщало о перезапуске работы киностудии и назначении ее нового гендиректора - им стал Виктор Шадрин, занимавший руководящие посты на свердловских телеканалах. Отмечалось, что одна из задач перезапускаемой киностудии - увеличение числа выпускаемых картин. Свердловская киностудия была создана в 1943 году, на ней снято более 200 художественных и 500 документальных фильмов, около 100 мультфильмов, при этом многие картины киностудии вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.