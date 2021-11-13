Концерт классической музыки ко дню памяти Льва Толстого состоится в Тульской области

ТУЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Концерт учеников и педагогов музыкальной школы при Московской консерватории имени П. И. Чайковского состоится в доме культуры "Ясная Поляна" в Тульской области 20 ноября, в день памяти Льва Толстого. В программу включены, в том числе, музыкальные произведения, которые знал писатель, сообщила в субботу пресс-служба музея-заповедника Ясная поляна.

"Двадцатого ноября 2021 года в доме культуры "Ясная Поляна" состоится концерт воспитанников и педагогов Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Их выступление приурочено ко дню памяти Л. Н. Толстого - писатель ушел из жизни 111 лет назад, 7 (по новому стилю - 20) ноября 1910 года", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

В пресс-службе отметили, что концерт входит в цикл мероприятий "Азбучные истины", приуроченный к 150-летию начала работы Льва Толстого над пособием для школьников "Азбука". Прозвучат произведения Шумана, Шопена, Чайковского, Рахманинова, Альбениса и других композиторов. "Многие из этих произведений были знакомы Льву Николаевичу: так, Фридерик Шопен был любимейшим композитором писателя, полное собрание его сочинений хранится в яснополянской библиотеке. С Петром Ильичом Чайковским Толстой неоднократно встречался и разговаривал о музыке", - добавили в пресс-службе.

Посетить концерт можно будет только при предоставлении QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода.

Ясная поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где родился Лев Толстой. Леса, парки, сады в усадьбе вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году, 10 июня было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.

Толстой Лев Николаевич (1828 -1910) - великий русский писатель. Автор автобиографической трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность", повести "Казаки", эпопеи "Война и мир", романов "Анна Каренина", "Воскресение", драмы "Живой труп" и многих других произведений, ставших классикой отечественной и мировой литературы.