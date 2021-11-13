В финале трека "Культура" конкурса "Лидеры России" начали испытания более 100 человек

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Финал трека "Культура" конкурса управленцев "Лидеры России" начался в Санкт-Петербурге, к испытаниям приступили 106 человек из 33 регионов России. Об этом сообщила в субботу пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Трек "Культура" впервые появился в четвертом сезоне "Лидеров России" для того, чтобы найти руководителей, способных создавать и развивать важные культурные проекты, умеющих тонко чувствовать запросы времени, грамотно выстраивать работу в коллективе, видеть системно, вовремя замечать и предотвращать выгорание творческих коллег, вдохновлять команду на новые, порой кажущиеся нереализуемыми проекты. Это лишь некоторые качества, которые требуются от управленца в сфере культуры сейчас. И многие наши участники с успехом демонстрируют их на конкурсе. В финал трека прошли 106 конкурсантов из 33 регионов России", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Лидерами по числу финалистов трека являются Москва (38 финалистов), Санкт-Петербург (18 финалистов) и Московская область (девять финалистов). В треке принимают участие конкурсанты до 55 лет с высшим образованием и управленческим опытом не менее двух лет. Больше всего финалистов в возрастном диапазоне от 31 до 35 лет, самому молодому финалисту 23 года.

Всего на участие в треке "Культура" конкурса "Лидеры России" было подано 6 700 заявок от конкурсантов со всей страны. Финалисты получат сертификаты на прохождение образовательных программ и стажировок в ведущих вузах и научных организациях отрасли культуры. Победители смогут принять участие в крупнейших международных культурных форумах и выставках, а также пройти стажировку в центральном аппарате Министерства культуры РФ, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях.

"Сегодня отрасль как никогда нуждается в талантливых управленцах. Российские учреждения культуры ждут неординарных организаторов, обладающих колоссальной творческой энергией. И очень радостно видеть повышенный интерес к данному направлению со стороны участников. Цифры говорят за себя. Более шести тысяч людей пробовали свои силы в конкурсных испытаниях. Желаю успехов в воплощении ваших актуальных и интересных инициатив, поиске новых идей на благо развития отечественной культуры", - обратилась к финалистам в видеообращении куратор трека "Культура", министр культуры Ольга Любимова.

О конкурсе

В этом сезоне конкурс "Лидеры России" разделен на восемь профильных треков. Помимо направлений "Наука" и "Здравоохранение", стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки - "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты" и "Международный". Всего на конкурс поступило около 181 тыс. заявок из всех регионов России и 150 стран.

В общей сложности пройдут 13 финалов треков, так как в некоторых треках из-за большого числа участников предусмотрено несколько финалов в разных регионах страны. Победители финалов треков будут приглашены в суперфинал конкурса "Лидеры России", в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. А победителями конкурса станут не менее 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с наставниками - ведущими управленцами.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 гг., он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек.

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.